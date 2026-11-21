(GLO)- Chiều 20-11, Binh đoàn 15 tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà rông văn hóa làng Lung Prông (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai). Dự buổi lễ có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng đại diện lãnh đạo 2 xã Đức Cơ và Ia Krêl.

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Cùng tham dự có cán bộ, chiến sĩ, người lao động Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 75, già làng, bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín và đông đảo người dân địa phương.

Nghi thức cắt băng khánh thành nhà rông văn hóa làng Lung Prông (xã Đức Cơ). Ảnh: R'Piên

Nhà rông văn hóa làng Lung Prông được đầu tư xây dựng với kinh phí 2 tỷ đồng, do Binh đoàn 15 tổ chức thực hiện, Đoàn KT-QP 75 trực tiếp phối hợp triển khai.

Hệ thống cột, tường, cầu thang bằng bê tông cốt thép sơn màu gỗ; cửa bằng gỗ nhóm III; khung mái bằng thép, lợp 3 lớp vật liệu, lớp ngoài cùng giả lá cọ hoặc cỏ tranh, vừa bảo đảm độ bền, an toàn, vừa giữ được nét đặc trưng kiến trúc nhà rông Tây Nguyên.

Các đại biểu tham quan không gian bên trong nhà rông văn hóa làng Lung Prông. Ảnh: R'Piên

Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội họp, giao lưu; góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây cũng là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 đối với địa bàn nơi đơn vị đứng chân.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng quà cho người dân làng Lung Prông. Ảnh: R'Piên

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ cảm ơn cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã phối hợp, tạo điều kiện để công trình hoàn thành đúng tiến độ; đồng thời, đề nghị địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả nhà rông, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đại diện làng Lung Prông tặng quà lưu niệm cho Tư lệnh Binh đoàn 15 và Ban Chỉ huy Đoàn KT-QP 75. Ảnh: R'Piên

Dịp này, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 biểu dương, khen thưởng Đoàn KT-QP 75 vì đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành công trình đúng tiến độ; trao quà tặng đại diện nhân dân làng Lung Prông.

Đại diện dân làng cũng tặng quà lưu niệm, bày tỏ lòng cảm ơn đối với lãnh đạo Binh đoàn và đơn vị.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà rông. Ảnh: R'Piên

Sau nghi thức cắt băng khánh thành, các đại biểu tham gia trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà rông.

Nhân dân làng Lung Prông đánh cồng chiêng và nối nhịp vòng xoang mừng nhà rông mới. Ảnh: R'Piên

Cùng ngày, Đoàn KT-QP 75 tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn.