Đưa mục tiêu phát triển văn hóa vào đời sống học đường

(GLO)- Thông qua các hoạt động bồi dưỡng, giáo dục văn hóa ứng xử và đưa nghệ thuật truyền thống vào trường học, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đang cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa năm 2026.

Việc làm này cũng đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của các vùng miền trong tỉnh.

Xây dựng văn hóa học đường từ hoạt động giáo dục

Trong tháng 10-2026, Sở GD&ĐT tổ chức các lớp tập huấn về hoạt động Đoàn, Hội, Đội, câu lạc bộ; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng số, phòng ngừa nguy cơ trong học đường và giáo dục văn hóa, nghệ thuật truyền thống.

Tại lớp tập huấn ngày 22 đến 23-10 ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh (phường Quy Nhơn Nam), hơn 250 cán bộ quản lý, giáo viên và cán bộ phụ trách Đoàn, Hội, Đội được bồi dưỡng phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục.

Các nội dung này cũng được triển khai tại khu vực phía Tây tỉnh, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ trong xây dựng văn hóa học đường.

Hơn 250 cán bộ quản lý, giáo viên Ngữ văn, Âm nhạc khu vực phía Tây tỉnh tham gia tập huấn giáo dục văn hóa truyền thống, nghệ thuật dân gian. Ảnh: B.D

Theo ông Trần Bá Công - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, trong bối cảnh môi trường giáo dục và môi trường số thay đổi nhanh, công tác giáo dục học sinh không thể chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức.

Hoạt động giáo dục cần phù hợp nhu cầu người học, gắn với văn hóa địa phương, khuyến khích học sinh trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng; đồng thời bảo đảm an toàn, tôn trọng sự khác biệt và khả năng duy trì, nhân rộng.

Cô Trần Thị Vọng - Tổng phụ trách Đội Trường THCS An Nhơn Tây (xã An Nhơn Tây) cho biết, nội dung tập huấn thiết thực, hỗ trợ công tác tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng cho học sinh.

Tương tự, nội dung phòng, chống ma túy, bạo lực học đường và vi phạm pháp luật cũng được chú trọng. Tại các lớp tập huấn, giáo viên được trang bị kiến thức nhận diện ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm và biện pháp phòng ngừa; đồng thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn trong giảng dạy pháp luật, tuyên truyền cho học sinh.

Kết nối những giá trị văn hóa

Bài chòi là loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng ở khu vực phía Đông tỉnh, trong khi văn hóa cồng chiêng gắn bó lâu đời với đời sống ở khu vực phía Tây. Việc đưa những giá trị văn hóa này vào trường học góp phần gìn giữ bản sắc và tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai khu vực.

Ngày 28-10, tại phường Pleiku, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn giáo dục văn hóa truyền thống, nghệ thuật dân gian cho hơn 250 cán bộ quản lý, giáo viên Ngữ văn, Âm nhạc khu vực phía Tây tỉnh.

Tại lớp tập huấn, NSƯT Kim Châu và Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Phú giới thiệu, hướng dẫn nghệ thuật bài chòi, giúp giáo viên làm quen với những làn điệu, cách hô hát và hình thức diễn xướng dân gian để vận dụng vào hoạt động giáo dục.

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Phú chia sẻ: Việc giới thiệu bài chòi đến giáo viên khu vực phía Tây là cơ hội để loại hình nghệ thuật này được nhiều người biết đến hơn.

Giáo viên không nhất thiết phải thành thạo mà trước hết cần hiểu những nét đặc sắc của bài chòi, từ đó lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với học sinh. Những trải nghiệm trực tiếp tại lớp tập huấn có thể giúp giáo viên tạo hứng thú cho các em khi tìm hiểu nghệ thuật truyền thống.

Tháng 9-2026, học sinh Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) lần đầu được tiếp cận nghệ thuật tuồng Bình Định và bài chòi qua chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ Chi hội Sân khấu tỉnh.

Dù còn mới mẻ, các tiết mục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của học sinh, giúp các em hiểu thêm về nghệ thuật sân khấu truyền thống.

Theo thầy Đỗ Bách Khoa - Hiệu trưởng nhà trường: “Nhà trường mong muốn thời gian tới tiếp tục tổ chức các chương trình giới thiệu nghệ thuật truyền thống đặc sắc của khu vực phía Đông tỉnh đến học sinh.

Đặc biệt, chúng tôi sẽ phối hợp đưa trò chơi dân gian cờ người về tổ chức tại trường nhằm giúp các em hiểu thêm về một môn thể thao trí tuệ độc đáo kết hợp giữa đánh cờ và võ thuật, qua đó quảng bá võ cổ truyền Bình Định”.

Trong khi đó, văn hóa cồng chiêng cũng đang được gìn giữ, trao truyền trong các trường học. Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai (xã Ia Grai), đội cồng chiêng được duy trì tập luyện với sự hỗ trợ của nghệ nhân.

Em Rơ Châm Huỳnh Vũ (lớp 8) chia sẻ: “Sau một thời gian tập cùng cả đội, em đã biết chơi các bài chiêng như: Đón khách, Mừng lúa mới, Mừng chiến thắng…”.

Thành viên đội chiêng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai (xã Ia Grai) tại một buổi tập luyện với nghệ nhân. Ảnh: L.N

Thầy Nguyễn Quang Tưởng - Hiệu trưởng nhà trường - thông tin: Ngoài cồng chiêng, trường còn mời chuyên gia về truyền dạy học sinh nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, chơi đàn đá…

Mong muốn của nhà trường là tạo điều kiện cho sáng tạo và phát triển, thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng đa dạng văn hóa; đồng thời nâng cao ý thức tự tôn dân tộc cho học sinh.

Từ việc duy trì đội cồng chiêng đến giới thiệu tuồng, bài chòi, các trường đang góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa giữa khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh.

Theo định hướng của Sở GD&ĐT, sau tập huấn, mỗi cơ sở giáo dục cần lựa chọn nội dung phù hợp, xây dựng kế hoạch và duy trì hoạt động thường xuyên, tạo điều kiện để học sinh trực tiếp trải nghiệm, thực hành và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống.