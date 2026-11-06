Vụ cháy ở trường học tại Hà Nội: Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra, sớm ổn định dạy học

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà tạm Trường THCS Kim Liên (TP. Hà Nội), làm rõ trách nhiệm liên quan, đồng thời tạo mọi điều kiện để sớm ổn định hoạt động dạy và học.

Khoảng 12 giờ 18 phút ngày 5-11, 1 vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên ở số 1 phố Hoàng Tích Trí (phường Kim Liên, TP. Hà Nội) khiến 1 người tử vong.

Vụ cháy ở Trường THCS Kim Liên làm 1 người tử vong. Ảnh: Hồng Quang/TTO

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã triển khai công tác chữa cháy, CNCH. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trước vụ việc, cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Công điện số 72/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy.

Cụ thể, tại Công điện, Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho gia đình nạn nhân; đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để sớm ổn định hoạt động dạy và học tại Trường THCS Kim Liên.

TP. Hà Nội cũng phải phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Đối với công tác bảo đảm an toàn trường học, Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, bảo đảm các điều kiện an toàn tối đa về PCCC và CNCH tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường phổ thông.

Qua đó, ngành Giáo dục cần có giải pháp phù hợp, tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành kỹ năng về PCCC cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC và CNCH.

Công điện cũng nhấn mạnh yêu cầu khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy nổ; nâng cao nhận thức về những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.