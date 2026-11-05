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Cháy trường học ở Hà Nội, 1 người tử vong: Hơn 60 chiến sĩ tham gia cứu nạn

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NHÃ UYÊN (theo VGP News, VTV, TTO)

(GLO)- Vụ cháy xảy ra tại khu nhà học tạm Trường THCS Kim Liên (TP. Hà Nội) trưa 5-11 khiến 1 người tử vong. Hơn 60 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện được huy động đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn.

Theo đó, khoảng 12 giờ 18 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên ở số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

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Lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy, CNCH tại hiện trường. Ảnh: CA TP. Hà Nội/VTV

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội chữa cháy và CNCH khu vực số 7, 9, 10 và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đến hiện trường. Lực lượng Đội Phòng hóa thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng được huy động phối hợp xử lý vụ việc.

Sau khoảng 4 phút kể từ khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Qua trinh sát, Cảnh sát xác định đám cháy xảy ra tại khu nhà 1 tầng, bên trong có người mắc kẹt.

Chỉ huy chữa cháy lập tức triển khai phương tiện chuyên dụng, tổ chức tiếp cận các khu vực để tìm kiếm người bị nạn, đồng thời khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang những công trình lân cận.

Song song với công tác chữa cháy, lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh đang học tập tại các khối nhà đến khu vực an toàn, bảo đảm an ninh, trật tự và tạo điều kiện cho các lực lượng triển khai nhiệm vụ.

Đến 12 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 13 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, CNCH tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

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Toàn cảnh khu vực xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: TTO

Được biết, khu vực xảy ra hỏa hoạn là dãy phòng học tạm, có kết cấu chủ yếu bằng khung sắt, mái tôn, được bố trí trong khuôn viên trường. Trước đó, Trường THCS Kim Liên được triển khai xây dựng cơ sở mới, trong thời gian chờ công trình hoàn thành, việc học tập của học sinh được bố trí tại các khu vực tạm.

Hiện Giám đốc Công an TP. Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương xác định danh tính nạn nhân, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định pháp luật.

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