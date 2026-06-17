Xây “lá chắn” phòng cháy từ cơ sở

(GLO)- Trước nguy cơ cháy, nổ gia tăng trong mùa nắng nóng, các cấp, ngành và lực lượng Công an đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân.

Việc phát huy hiệu quả lực lượng tại chỗ và nâng cao ý thức phòng ngừa đang góp phần xây dựng “lá chắn” an toàn ngay từ cơ sở.

Chủ động ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ

Tại địa bàn tập trung nhiều chợ, siêu thị, cơ sở kinh doanh dịch vụ và nhà ở kết hợp cho thuê trọ như phường Quy Nhơn, công tác PCCC được triển khai thường xuyên, liên tục. Từ đầu tháng 6 đến nay, Công an phường tăng cường rà soát các điều kiện an toàn PCCC tại khu dân cư, chợ dân sinh, cơ sở kinh doanh và các khu nhà trọ có mật độ người ở cao.

Qua kiểm tra, đa số hộ dân và cơ sở kinh doanh chấp hành tốt các quy định về PCCC; đồng thời, lực lượng chức năng kịp thời hướng dẫn khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân các bước phòng ngừa cháy, nổ mùa nắng nóng. Ảnh: K.Anh

Chị Nguyễn Thị Trang - chủ một cơ sở karaoke tại khu phố 29, phường Quy Nhơn - cho biết, sau khi được lực lượng chức năng hướng dẫn, gia đình đã mở rộng lối thoát nạn, lắp đặt chuông báo cháy và trang bị bình chữa cháy tại từng phòng. “Đây không chỉ là yêu cầu về an toàn mà còn là trách nhiệm đối với gia đình và khách hàng” - chị Trang chia sẻ.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn chủ động hỗ trợ người dân khắc phục những nguy cơ cháy, nổ từ hệ thống điện sinh hoạt. Mới đây, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Bắc và Điện lực Phú Tài rà soát, sửa chữa, thay mới miễn phí các thiết bị, đường dây điện xuống cấp cho 32 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng còn hướng dẫn người dân nhận biết các dấu hiệu mất an toàn về điện, kỹ năng sử dụng điện an toàn, thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Ông Trần Văn Minh (phường Quy Nhơn Bắc) cho biết, hệ thống điện trong nhà đã xuống cấp, nhiều vị trí đấu nối tạm bợ nên gia đình luôn thấp thỏm mỗi khi mưa giông. “Được lực lượng Công an và ngành điện hỗ trợ thay mới đường dây, thiết bị điện, gia đình tôi yên tâm hơn rất nhiều trong sinh hoạt” - ông Minh nói.

Trong khi đó, tại 23 thôn trên địa bàn xã Chư A Thai, Công an xã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC phù hợp với điều kiện sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Thiếu tá Đoàn Văn Tiễn - Phó Trưởng Công an xã Chư A Thai - cho hay, cùng với việc tổ chức cho các hộ dân ký cam kết chấp hành các quy định về PCCC, đơn vị còn chủ động phối hợp với các đơn vị tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC trên hệ thống loa truyền thanh hằng ngày, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Đến nay, hơn 90% hộ dân và cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn đã tự trang bị bình chữa cháy xách tay, góp phần nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Mục tiêu là để mỗi hộ dân đều biết cách tự phòng ngừa và chủ động xử lý tình huống ngay từ ban đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

Bám sát phương châm “4 tại chỗ”

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 17 vụ cháy, làm 4 người chết, gây thiệt hại hơn 52,2 tỷ đồng. Điều này cho thấy nguy cơ cháy, nổ tại nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn rất cao, nhất là trong thời điểm nắng nóng kéo dài và nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh.

Trước yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC trong tình hình mới, các cấp, ngành và lực lượng Công an đã tập trung triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa ngay từ cơ sở. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã kiểm tra 1.753 lượt cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; xử phạt 2 trường hợp vi phạm với số tiền 165 triệu đồng; hướng dẫn khắc phục các tồn tại, thiếu sót và phục hồi hoạt động cho 5 cơ sở sau khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn.

Công an xã Chư A Thai đến từng hộ dân để hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy mini. Ảnh: ĐVCC

UBND các cấp cũng tổ chức kiểm tra định kỳ 1.812 lượt cơ sở, kiểm tra đột xuất 51 cơ sở; xử phạt 9 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 28,4 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng Công an các địa phương đã tổ chức 9.350 buổi tuyên truyền trực tiếp về kiến thức, kỹ năng PCCC và thoát nạn cho hơn 346.000 lượt người tại

khu dân cư, trường học, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, hệ thống truyền thanh cơ sở phát 1.400 lượt tuyên truyền về PCCC&CNCH; hơn 266 nghìn tờ rơi, tài liệu hướng dẫn được phát đến người dân, góp phần đưa kiến thức phòng cháy đến từng hộ gia đình.

Thời tiết nắng nóng còn kéo dài nên nguy cơ cháy, nổ vẫn tiềm ẩn ở nhiều địa bàn và loại hình cơ sở. Bám sát phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đang tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập các phương án chữa cháy, CNCH phù hợp với từng địa bàn, từng lĩnh vực hoạt động.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - nhấn mạnh: Điều quan trọng không chỉ là xử lý khi xảy ra cháy mà phải chủ động ngăn ngừa nguy cơ từ sớm. Đó là giải pháp căn cơ để nâng cao hiệu quả công tác PCCC, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.