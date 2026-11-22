Cụ thể, Tổng Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đã tiến hành trao tặng 100 tấn xi măng trị giá khoảng 200 triệu đồng cho Trường Tiểu học Lý Tự Trọng.

Tổng Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trao tặng 100 tấn xi măng cho Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Văn Ngọc

Theo nhà trường, số xi măng trên sẽ phục vụ thi công sân bê tông, hệ thống thoát nước nội bộ và các hạng mục khác góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo vệ sinh, an toàn và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Đây là nguồn hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm bớt chi phí, vật liệu xây dựng và tạo điều kiện nâng cấp cơ sở vật chất nói riêng, cải thiện môi trường dạy và học trên địa bàn xã nói chung.

Trước đó, vào tháng 10-2026, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại xã Phú Thiện để nắm bắt một số vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên cơ sở này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã kết nối với Tổng Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch để hỗ trợ xi măng nhằm nâng cấp cơ sở vật chất tại các ngôi trường vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn.