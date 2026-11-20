(GLO)- Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam (TP. Cần Thơ) trong đêm 19-11 khiến khu vực kho nguyên liệu chìm trong biển lửa. Sau nhiều giờ chữa cháy, đến sáng 20-11, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang các khu vực nhà xưởng lân cận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 19-11, hỏa hoạn xảy ra tại khu vực kho nguyên liệu của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, thuộc Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành, TP. Cần Thơ.

Ngọn lửa đỏ rực bao trùm kho nguyên liệu Nhà máy giấy Lee & Man trong đêm 19-11. Ảnh: VNN

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, ban đầu 1 đốm lửa nhỏ xuất hiện giữa khu vực kho chứa nguyên liệu. Lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng tiếp cận xử lý nhưng không thành công. Ngọn lửa bén vào giấy nguyên liệu, nhanh chóng bùng phát dữ dội và lan rộng.

Khu vực xảy ra cháy có diện tích khoảng 20.000 m², sức chứa thiết kế khoảng 30.000 tấn nguyên liệu. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, kho nguyên liệu của nhà máy có tổng diện tích hơn 50.000 m², chứa khoảng 60.000 tấn nguyên liệu.

Do giấy là vật liệu dễ bắt lửa, được tập kết thành những khối lớn và đóng chặt, đám cháy diễn biến phức tạp, khói đen bốc cao, lửa đỏ bao trùm khu vực rộng lớn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP. Cần Thơ) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án ứng phó.

Hơn 300 người cùng hàng chục phương tiện được huy động tham gia chữa cháy xuyên đêm. Trong đó, lực lượng công an có hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với hơn 200 người thuộc lực lượng chữa cháy tại chỗ. Đại tá Lê Đức Bảy - Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Các lực lượng tập trung khoanh vùng, cách ly khu vực xảy ra hỏa hoạn, triển khai phương án chống cháy lan, ngăn không cho ngọn lửa lan sang những kho nguyên liệu và công trình lân cận.

Đến khoảng 9 giờ ngày 20-11, đám cháy cơ bản được khống chế, không còn nguy cơ lan rộng sang các khu vực xung quanh. Để xử lý, lực lượng chức năng đã huy động máy xúc, máy cẩu bới và tách các khối giấy, tạo điều kiện cho xe chữa cháy tiếp cận, phun nước dập lửa từ bên trong.

Đến sáng 20-11, lực lượng chức năng vẫn khẩn trương dập lửa tại kho nguyên liệu Nhà máy giấy Lee & Man. Ảnh: VNN

Thông tin từ doanh nghiệp và cơ quan chức năng cho biết, đến thời điểm cập nhật chưa ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản hiện đang được doanh nghiệp kiểm tra, thống kê và đánh giá.

Nguyên nhân vụ cháy chưa có kết luận chính thức. Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc.