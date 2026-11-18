(GLO)- Sau hơn 3 tháng Nghị định số 182/2026/NÐ-CP ngày 22-5-2026 của Chính phủ có hiệu lực, chính sách phụ cấp ưu đãi theo nghề nhận được phản hồi tích cực từ giáo viên, nhân viên trường học.

Không chỉ điều chỉnh mức hưởng của nhà giáo theo cấp học, địa bàn công tác, chính sách còn mở rộng quyền lợi đến nhân sự hỗ trợ giáo dục, góp phần cải thiện thu nhập, tạo thêm động lực gắn bó với nghề.

Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập, có hiệu lực từ ngày 7-7-2026; các mức phụ cấp theo Nghị định này được tính từ ngày 1-1-2026.

Ghi nhận cả những người phía sau bục giảng

Theo Nghị định số 182/2026/NĐ-CP, giáo viên THPT công tác tại địa bàn thông thường được hưởng phụ cấp 40%; nhân sự hỗ trợ giáo dục thuộc diện áp dụng được hưởng 20%. Điểm mới đáng chú ý của nghị định là mở rộng chế độ phụ cấp đến nhân sự hỗ trợ giáo dục thuộc diện quy định, trong đó có những người làm công tác thư viện, thiết bị, văn thư và các vị trí hỗ trợ khác. Việc ghi nhận đóng góp của đội ngũ này có ý nghĩa thiết thực.

Tại Trường THPT số 2 An Nhơn (phường An Nhơn), chính sách phụ cấp ưu đãi theo nghề mới nhận được sự quan tâm của giáo viên, nhân viên. Theo thầy Huỳnh Vũ Quý - Hiệu trưởng nhà trường, việc điều chỉnh phụ cấp thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với đội ngũ giáo dục, đặc biệt là những người đảm nhận công việc hỗ trợ.

“Trong hoạt động của nhà trường, mỗi vị trí đều có vai trò, trách nhiệm riêng. Giáo viên trực tiếp giảng dạy, còn nhân viên hỗ trợ góp phần duy trì các điều kiện cần thiết cho hoạt động giáo dục. Chính sách mới tạo thêm sự phấn khởi, động viên đội ngũ yên tâm công tác, nâng cao trách nhiệm và gắn bó với nhà trường” - thầy Quý chia sẻ.

Tại Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ), chị Ngô Thị Mỹ Trinh - nhân viên y tế nhà trường - phấn khởi khi chế độ phụ cấp ưu đãi nghề được điều chỉnh từ 20% lên 30%.

Nhân viên y tế nhà trường phấn khởi khi chế độ phụ cấp ưu đãi nghề được điều chỉnh. Trong ảnh: Nhân viên y tế Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) khám sức khỏe cho học sinh trường. Ảnh: Hồ Điểm

“Công tác y tế học đường đòi hỏi trách nhiệm cao, nhất là khi học sinh gặp vấn đề về sức khỏe cần được xử lý kịp thời. Vì vậy, việc điều chỉnh phụ cấp không chỉ giúp cải thiện thu nhập mà còn thể hiện sự quan tâm đối với những người làm công tác y tế trường học như chúng tôi, tạo thêm động lực để yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ” - chị Trinh chia sẻ.

Theo Nghị định số 350/2026/NĐ-CP ngày 9-9-2026 của Chính phủ, nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 30%. Trong khi đó, Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định mức 20% đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục thuộc diện áp dụng. Trường hợp đồng thời thuộc nhiều diện hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề thì thực hiện mức cao nhất theo quy định.

Đãi ngộ phù hợp với điều kiện công tác

Bên cạnh mở rộng đối tượng thụ hưởng, Nghị định số 182/2026/NĐ-CP còn điều chỉnh phụ cấp theo cấp học và địa bàn công tác. Giáo viên mầm non, tiểu học tại địa bàn thông thường được hưởng mức 45%; giáo viên THCS, THPT hưởng 40%.

Tại Trường THCS Phù Mỹ Đông (xã Phù Mỹ Đông), thầy Trương Quang Điệp - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho rằng: Việc điều chỉnh phụ cấp giúp giáo viên có thêm điều kiện ổn định cuộc sống trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng. “Giáo viên rất vui khi chế độ phụ cấp được điều chỉnh theo hướng có lợi hơn. Khoản thu nhập tăng thêm giúp chúng tôi chăm lo gia đình, đồng thời có thêm động lực đầu tư cho bài giảng, nâng cao chất lượng giảng dạy” - thầy Điệp chia sẻ.

Tại Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng), chính sách mới cũng tạo tâm lý phấn khởi trong đội ngũ. Thầy Bùi Hữu Nghĩa - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Giáo viên, nhân viên đều rất vui trước chính sách mới. Việc cải thiện chế độ đãi ngộ góp phần ổn định đời sống, tạo thêm động lực thực hiện nhiệm vụ. Nhà trường cũng quan tâm rà soát các trường hợp thuộc diện hưởng để bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Tại Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng), chính sách mới tạo tâm lý phấn khởi trong cán bộ, giáo viên. Ảnh: Hồ Điểm

Ở miền núi, chính sách phụ cấp còn gắn với điều kiện công tác tại những địa bàn khó khăn. Theo nghị định, giáo viên THCS, THPT tại các xã khu vực I, II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, hải đảo, xã biên giới được hưởng phụ cấp 45%; giáo viên mầm non, tiểu học hưởng 60%. Nhà giáo trực tiếp giảng dạy tại cơ sở giáo dục phổ thông thuộc vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn theo quy định được hưởng mức 80%.

Tại Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Ia Rsai), địa bàn thuộc khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cô giáo Ksor H’Năng cho rằng chính sách mới là nguồn động viên đối với giáo viên vùng khó. Ngoài giảng dạy, giáo viên còn dành thời gian hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, phối hợp với gia đình duy trì sĩ số.

“Nhiều học sinh còn khó khăn về điều kiện học tập nên giáo viên phải kiên trì đồng hành, động viên các em đến lớp. Chính sách mới quan tâm hơn đến điều kiện công tác của giáo viên vùng khó, giúp chúng tôi thêm yên tâm, có động lực gắn bó lâu dài với trường lớp và học sinh” - cô H’Năng thổ lộ.

Theo Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 11-8-2026 của UBND tỉnh, Gia Lai có 93 xã, phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó 73 đơn vị thuộc khu vực III, cùng 410 thôn đặc biệt khó khăn. Những con số này phần nào cho thấy ý nghĩa của chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên đang công tác tại các địa bàn còn nhiều trở ngại về điều kiện sống và giảng dạy.