Gần 300 học sinh Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai hưởng ứng chiến dịch “Không một mình”

(GLO)- Sáng 16-11, Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai (phường Hội Phú) tổ chức chương trình hưởng ứng chiến dịch “Không một mình” năm 2026 với chủ đề “Kết nối không tổn thương”, thu hút gần 300 học sinh tham gia.

Gần 300 học sinh Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai tham gia chương trình với thông điệp “Kết nối không tổn thương”. Ảnh: Ngọc Duy

Được nhà trường phát động từ ngày 19-10-2026, chiến dịch “Không một mình” triển khai nhiều hoạt động dành cho học sinh như thay ảnh đại diện hưởng ứng, vẽ tranh cổ động, tổ chức chuyên đề về an toàn trên không gian mạng dành cho học sinh khối Tiểu học, THCS và THPT.

Tại chương trình, học sinh khối Tiểu học biểu diễn tiết mục nhảy với thông điệp sử dụng mạng an toàn, tích cực và văn minh. Học sinh khối THCS và THPT trình diễn tiểu phẩm về các tình huống bắt nạt, giả mạo tài khoản và đe dọa trực tuyến. Thông qua hình thức sân khấu hóa, các tình huống thực tế giúp học sinh nhận diện những nguy cơ thường gặp trên môi trường mạng và tìm hiểu cách ứng phó phù hợp.

Học sinh Trường Quốc tế Song ngữ UKA Gia Lai trình diễn tiểu phẩm tuyên truyền về an toàn trên không gian mạng. Ảnh: Ngọc Duy

Trung tá Nguyễn Đình Trọng - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Công an phường Hội Phú) tuyên truyền chuyên đề về nhận diện, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn và xâm hại trẻ em trên không gian mạng; hướng dẫn học sinh kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội an toàn, ứng xử văn minh và cách xử lý khi gặp các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, Trung tá Nguyễn Đình Trọng cảnh báo các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật, lòng tham để xây dựng kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, qua đó khuyến cáo học sinh nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh.

Trung tá Nguyễn Đình Trọng tuyên truyền kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng cho học sinh. Ảnh: Ngọc Duy

Dịp này, nhà trường trưng bày 12 bức tranh do học sinh thực hiện, cùng hướng đến chủ đề “Kết nối không tổn thương”. Ban tổ chức trao giải ở 2 hạng mục: “Thông điệp” và “Sáng tạo”. Đại diện học sinh cũng chia sẻ thông điệp, thể hiện cam kết xây dựng môi trường mạng an toàn, ứng xử văn minh và có trách nhiệm.