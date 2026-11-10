Ít nhất 1 lãnh đạo sử dụng được tiếng Anh để làm việc với người nước ngoài

(GLO)- Theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, trường phổ thông muốn đạt tiêu chuẩn triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai phải có ít nhất 1 lãnh đạo sử dụng được tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài. Ở mức cao nhất, con số này tăng lên ít nhất 2 người.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 94/2026/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, tiêu chí và việc đánh giá mức độ triển khai Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”.

Trường phổ thông muốn đạt tiêu chuẩn triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai phải có ít nhất 1 lãnh đạo sử dụng được tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài. Ảnh minh họa: Nguyễn Đông/VnE

Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 19-12-2026, áp dụng đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Một trong những nội dung đáng chú ý của quy định mới là yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông.

Cụ thể, để được công nhận đạt mức độ 1 hoặc mức độ 2 trong triển khai Đề án, nhà trường phải có ít nhất 1 cán bộ quản lý (hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng) có khả năng sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài. Đối với mức độ 3 - mức cao nhất - yêu cầu được nâng lên ít nhất 2 cán bộ quản lý có năng lực này.

Quy định này cho thấy tiếng Anh không còn được nhìn nhận đơn thuần là một môn học trong nhà trường mà đang từng bước trở thành công cụ phục vụ hoạt động quản lý, giao tiếp, hợp tác và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Theo Thông tư số 94/2026/TT-BGDĐT, mức độ triển khai Đề án được chia thành 3 cấp độ. Cơ sở giáo dục muốn đạt mức độ 2 phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của mức độ 1 và những tiêu chí bổ sung. Tương tự, mức độ 3 phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu của 2 mức trước đó cùng các tiêu chí nâng cao.

Đối với khối phổ thông, việc đánh giá được thực hiện trên 6 nhóm tiêu chuẩn chính, gồm: môi trường sử dụng tiếng Anh và hoạt động truyền thông; kế hoạch giáo dục và hoạt động dạy học; học liệu, tài liệu và cơ sở vật chất; chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh; hợp tác quốc tế và hợp tác tổ chức các hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh.

Một điểm đáng chú ý khác là người đứng đầu cơ sở giáo dục được thành lập hội đồng tự đánh giá, tổ chức thu thập minh chứng, đối chiếu các tiêu chí với thực tế triển khai và quyết định tự công nhận mức độ đạt được. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về quyết định này.

Kết quả tự công nhận phải được cập nhật trên hệ thống thông tin quản lý giáo dục và công khai theo quy định. Nhà trường cũng có thể tự công nhận mức độ cao hơn ngay khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, không phải chờ đến hết giai đoạn hoặc mốc rà soát của Đề án.

Đáng lưu ý, kết quả tự đánh giá, tự công nhận, kiểm tra và điều chỉnh mức độ triển khai Đề án không được sử dụng để xếp hạng, xếp loại hoặc làm căn cứ trực tiếp đánh giá thi đua đối với cơ sở giáo dục.

Đối với nhà giáo, kết quả này cũng không được dùng làm căn cứ trực tiếp để đánh giá, bổ nhiệm, tuyển dụng hoặc xác định chế độ, chính sách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.