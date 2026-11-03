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Triển khai Chiến dịch “Không một mình” tại Trường hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Ngày 3-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Trường hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn triển khai Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 với chủ đề “Kết nối không tổn thương”.

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Chủ kênh “Dân Bùi Xứ Nẫu” chia sẻ kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng cho học sinh. Ảnh: Trần Dung

Tại chương trình, các em học sinh được cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai), đại diện Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai và chị Bùi Thị Mỹ Dân (thành viên tiên phong Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai, chủ kênh “Dân Bùi Xứ Nẫu”) chia sẻ kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Qua đó, giúp các em nhận diện những thủ đoạn tiếp cận, lừa đảo, dụ dỗ trên mạng; rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Học sinh cũng được hướng dẫn nhận biết những mối quan hệ, lời mời kết bạn, cuộc trò chuyện tiềm ẩn nguy cơ; từ đó biết cách bảo vệ bản thân, bình tĩnh ứng phó và kịp thời lên tiếng khi gặp sự cố.

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Học sinh tham gia trả lời bộ câu hỏi dành cho “Vệ binh số” và “Chiến binh mạng”. Ảnh: Trần Dung

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, các em học sinh cũng được tham gia trải nghiệm bộ câu hỏi dành cho “Vệ binh số” và thử sức với các thử thách dành cho “Chiến binh mạng”. Ngoài việc củng cố kiến thức, học sinh được thực hành kỹ năng nhận diện, ứng phó với nguy cơ trên môi trường số.

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Chương trình giúp học sinh nhận diện những thủ đoạn tiếp cận, lừa đảo, dụ dỗ trên mạng. Ảnh: Trần Dung
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