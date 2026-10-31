Hơn 1.100 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi tham gia phiên tòa giả định về “Gây rối trật tự công cộng”

(GLO)- Sáng 31-10, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13 (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Tòa án Nhân dân khu vực 13, Công an phường An Bình, Trường THPT Nguyễn Trãi (phường An Bình) tổ chức phiên tòa giả định nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh và hưởng ứng chiến dịch “Không một mình 2026”.

Tham gia chương trình có hơn 1.100 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi. Phiên tòa giả định được xây dựng và tổ chức đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

Phiên tòa giả định được Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13 phối hợp với Tòa án Nhân dân khu vực 13, Công an phường An Bình, Trường THPT Nguyễn Trãi tổ chức. Ảnh: Sỹ Tuấn

Theo nội dung vụ án giả định: Do có mâu thuẫn, thách thức nhau trên mạng xã hội Facebook, tối ngày 25-3-2026, nhóm của Nguyễn Văn Nam (gồm Nam, Trần Trung Kiên, Lê Tấn Phát, Võ Hoài Lĩnh) chuẩn bị 2 con dao tự chế cán sắt dài 1,2m và nhiều vỏ chai bia thủy tinh hẹn gặp nhóm của Đỗ Văn Thế (gồm Thế, Trần Gia Huy, Phạm Quốc Bảo) mang theo 2 đoạn ống tuýp sắt để gặp nhau. Khoảng 20 giờ cùng ngày, tại khu vực ngã tư đập Bến Tuyết (phường An Khê), hai nhóm điều khiển phương tiện mang theo hung khí la hét, nẹt pô xe, chửi bới, gây náo loạn khu dân cư.

Trong lúc xô xát, Phát dùng vỏ chai bia ném trúng người Thế (không gây thương tích); Nam trực tiếp dùng 1 con dao tự chế chém 2 nhát lần lượt vào vùng cẳng tay và vùng chân của Thế gây tổn thương cơ thể với tỷ lệ 19%; còn Kiên dùng 1 con dao tự chế chém liên tiếp làm hư hỏng chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave biển kiểm soát 81F1-123.45 gây thiệt hại 6 triệu đồng.

Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: Sỹ Tuấn

Tại phiên tòa giả định, các bị cáo bị truy tố về tội danh: Nguyễn Văn Nam về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134; “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 và “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Trần Trung Kiên bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự. Đỗ Văn Thế về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Dịp này, Công an phường An Bình đã tuyên truyền phòng, chống xâm hại trực tuyến; cách xử lý tình huống, hướng dẫn tự bảo vệ và tìm trợ giúp khi bị xâm hại cho các em học sinh.