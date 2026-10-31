Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Hơn 1.100 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi tham gia phiên tòa giả định về “Gây rối trật tự công cộng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 31-10, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13 (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Tòa án Nhân dân khu vực 13, Công an phường An Bình, Trường THPT Nguyễn Trãi (phường An Bình) tổ chức phiên tòa giả định nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh và hưởng ứng chiến dịch “Không một mình 2026”.

Tham gia chương trình có hơn 1.100 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi. Phiên tòa giả định được xây dựng và tổ chức đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

6d809cd738efb8b1e1fe.jpg
Phiên tòa giả định được Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13 phối hợp với Tòa án Nhân dân khu vực 13, Công an phường An Bình, Trường THPT Nguyễn Trãi tổ chức. Ảnh: Sỹ Tuấn

Theo nội dung vụ án giả định: Do có mâu thuẫn, thách thức nhau trên mạng xã hội Facebook, tối ngày 25-3-2026, nhóm của Nguyễn Văn Nam (gồm Nam, Trần Trung Kiên, Lê Tấn Phát, Võ Hoài Lĩnh) chuẩn bị 2 con dao tự chế cán sắt dài 1,2m và nhiều vỏ chai bia thủy tinh hẹn gặp nhóm của Đỗ Văn Thế (gồm Thế, Trần Gia Huy, Phạm Quốc Bảo) mang theo 2 đoạn ống tuýp sắt để gặp nhau. Khoảng 20 giờ cùng ngày, tại khu vực ngã tư đập Bến Tuyết (phường An Khê), hai nhóm điều khiển phương tiện mang theo hung khí la hét, nẹt pô xe, chửi bới, gây náo loạn khu dân cư.

Trong lúc xô xát, Phát dùng vỏ chai bia ném trúng người Thế (không gây thương tích); Nam trực tiếp dùng 1 con dao tự chế chém 2 nhát lần lượt vào vùng cẳng tay và vùng chân của Thế gây tổn thương cơ thể với tỷ lệ 19%; còn Kiên dùng 1 con dao tự chế chém liên tiếp làm hư hỏng chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave biển kiểm soát 81F1-123.45 gây thiệt hại 6 triệu đồng.

hon-1100-hoc-sinh-truong-thpt-nguyen-trai-tham-gia-phien-toa-gia-dinh-ve-gay-roi-trat-tu-cong-cong.jpg
Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: Sỹ Tuấn

Tại phiên tòa giả định, các bị cáo bị truy tố về tội danh: Nguyễn Văn Nam về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134; “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 và “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Trần Trung Kiên bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự. Đỗ Văn Thế về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Dịp này, Công an phường An Bình đã tuyên truyền phòng, chống xâm hại trực tuyến; cách xử lý tình huống, hướng dẫn tự bảo vệ và tìm trợ giúp khi bị xâm hại cho các em học sinh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Không một mình” - Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

“Không một mình” - Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Tin tức

(GLO)- Với chủ đề “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch “Không một mình” năm 2026 được Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo triển khai nhằm trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, thanh thiếu niên trước nguy cơ bị bắt nạt, dụ dỗ, đe dọa, xâm hại trên không gian mạng.

Hàng chục nghìn xe máy bị tịch thu bán phế liệu: Người trúng đấu giá được sử dụng thế nào?

Hàng chục nghìn xe máy bị tịch thu bán phế liệu: Người trúng đấu giá được sử dụng thế nào?

Tin tức

(GLO)- Hàng chục nghìn xe máy vi phạm bị tịch thu được đưa ra đấu giá dưới dạng phế liệu, với giá bình quân chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi chiếc. Tuy nhiên, người trúng đấu giá không được sử dụng những phương tiện này để lưu thông, bởi tài sản được bán kèm điều kiện xử lý cụ thể.

Dùng dao cướp tiệm vàng, nghi phạm bị bắt sau 40 phút truy xét

Dùng dao cướp tiệm vàng, nghi phạm bị bắt sau 40 phút truy xét

Tin tức

(GLO)- Sáng 24-10, tại 1 tiệm vàng trên địa bàn phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh xảy ra vụ cướp tài sản. Nghi phạm sử dụng dao uy hiếp chủ tiệm nhưng bất thành, sau đó nhanh chóng bỏ trốn. Lực lượng Công an đã truy xét, bắt giữ người này chỉ sau 40 phút triển khai lực lượng.

Bẫy “cho thuê vàng”: Lãi suất cho vay núp bóng lên tới hơn 500%/năm

Bẫy “cho thuê vàng”: Lãi suất cho vay núp bóng lên tới hơn 544%/năm

Góc cảnh báo / Chống tin giả

(GLO)- Núp bóng doanh nghiệp cho thuê vàng, trang sức, các nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh bị phát hiện tổ chức cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới 544,78%/năm. Công an đã khởi tố 36 bị can, cảnh báo người dân trước những hợp đồng dịch vụ được sử dụng để che giấu bản chất khoản vay.

null