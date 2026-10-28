Xã Gào đầu tư hệ thống camera AI hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, Công an xã xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tham mưu xây dựng mô hình camera ứng dụng AI, kết nối tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở.

Xã Gào có diện tích tự nhiên khoảng 182,47 km², dân số 16.440 người, sinh sống tại 14 thôn, làng; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 64%, chủ yếu là người Jrai.

Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều khu dân cư cách xa trung tâm, trong khi hệ thống chiếu sáng tại một số nơi còn hạn chế, khiến công tác nắm tình hình, phát hiện và xử lý vi phạm, nhất là vào ban đêm, gặp không ít khó khăn.

Ra mắt mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” ở xã Gào. Ảnh: Đức Hợi

Theo Trung tá Hồ Hữu Hùng - Trưởng Công an xã Gào, camera trên địa bàn xã chủ yếu là do một số hộ dân, cơ sở kinh doanh tự lắp đặt nhưng còn ít và thiết bị không đồng nhất. Khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an phải rà soát hình ảnh từ nhiều nguồn riêng lẻ, dữ liệu đôi khi không đầy đủ, ảnh hưởng đến quá trình xác minh.

“Vì vậy, việc xây dựng hệ thống camera AI giúp chúng tôi chủ động theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường và hành vi vi phạm pháp luật.

Hình ảnh ghi nhận được là nguồn thông tin quan trọng để xác định thời gian, địa điểm, hướng di chuyển và đặc điểm nhận dạng của người, phương tiện liên quan, phục vụ công tác xác minh, điều tra, xử lý vụ việc. Hệ thống còn hỗ trợ giám sát trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân” - Trung tá Hùng cho hay.

Mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” được xã Gào thành lập theo Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 24-8-2026 của Chủ tịch UBND xã. Theo đó, Ban Chỉ đạo mô hình do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, Công an xã là cơ quan thường trực.

Thành viên gồm đại diện các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng ở 14 thôn, làng, cùng phối hợp triển khai, vận hành mô hình. Kinh phí thực hiện do xã trích ngân sách hỗ trợ 20-30%, phần còn lại do người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị tự nguyện đóng góp.

Nhằm tiết kiệm chi phí, xã khuyến khích tận dụng đường truyền Internet, nguồn điện và vị trí lắp đặt sẵn có với sự đồng thuận của chủ sở hữu.

Dữ liệu từ các camera AI được truyền về máy chủ tại trụ sở Công an xã. Ảnh: Đức Hợi

Theo lộ trình, năm 2026, xã Gào phấn đấu lắp đặt từ 50 camera ứng dụng AI trở lên tại 14 thôn, làng và các khu vực trọng điểm với kinh phí khoảng 10 triệu đồng/mắt.

Các vị trí được ưu tiên gồm: cổng chào, ngã ba, ngã tư, đường liên thôn, khu vực giáp ranh, nơi đông người và những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Hình ảnh sẽ được truyền về máy chủ tại trụ sở Công an xã, phục vụ công tác theo dõi và xử lý thông tin tập trung.

Dù đang trong quá trình triển khai, mô hình đã bước đầu hỗ trợ lực lượng Công an xã trong công tác quản lý địa bàn và phòng ngừa vi phạm. Qua khai thác hình ảnh camera, Công an xã đã nhắc nhở, tuyên truyền 5 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 2 trường hợp thanh niên rú ga, nẹt pô và 1 trường hợp đổ rác không đúng quy định. Dữ liệu camera cũng được sử dụng để xác minh một số vụ việc theo trình báo của người dân, phục vụ công tác điều tra.

Công an xã là đơn vị thường trực, trực tiếp quản lý và vận hành hệ thống; phân công cán bộ có chuyên môn công nghệ thông tin phụ trách máy chủ, theo dõi hoạt động và khai thác dữ liệu theo quy định.

Việc lưu trữ, trích xuất, cung cấp hình ảnh phải đúng mục đích, đúng thẩm quyền, bảo đảm an toàn thông tin và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Công tác kiểm tra, bảo trì cũng được chú trọng nhằm duy trì hoạt động ổn định, liên tục của hệ thống.

Năm 2026, xã Gào phấn đấu lắp đặt từ 50 camera ứng dụng AI trở lên tại 14 thôn, làng và các khu vực trọng điểm. Ảnh: Đức Hợi

Anh Phạm Văn Lực (làng O Pếch, xã Gào) chia sẻ: “Từ ngày hệ thống camera đi vào hoạt động, tôi thấy tình trạng chạy xe lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu và trộm cắp giảm rõ rệt”.

Cũng theo anh Lực, làng O Pếch hiện đã lắp 1 camera tại ngã tư trung tâm và đang vận động bà con đóng góp để lắp thêm 2 camera ở đầu và cuối làng nhằm theo dõi người và phương tiện ra vào, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, góp phần phòng ngừa trộm cắp và giữ gìn bình yên trong khu dân cư.

Dự kiến đến hết quý II/2027, xã Gào sẽ tiếp tục triển khai thêm ít nhất 50 camera, hướng tới mục tiêu khoảng 150 mắt camera trong năm 2027.