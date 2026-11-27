Theo báo cáo của Công an phường, Diên Hồng hiện có 63.368 nhân khẩu với 13.068 hộ dân. Trong tổng số 46.140 công dân từ đủ 15 tuổi, có 42.208 người đã có tài khoản VNeID, đạt 91,48%.

Tuy nhiên, tiến độ tích hợp một số thông tin, giấy tờ còn chậm. Đến ngày 23-11, số trường hợp liên kết tài khoản an sinh xã hội đạt 4.819; kết quả thực hiện đợt cao điểm đạt 4.425/20.116 chỉ tiêu, tương đương 22%. Toàn phường còn 2.437 hồ sơ chưa hoàn thành cấp căn cước, 8.050 trường hợp chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và 3.932 công dân từ đủ 15 tuổi chưa có tài khoản VNeID.

Nguyên nhân chủ yếu là dữ liệu dân cư còn sai lệch, trùng lặp; một bộ phận người dân đi làm ăn xa, người cao tuổi, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các lực lượng ở một số địa bàn chưa đồng bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Dũng yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, không khoán trắng nhiệm vụ cho lực lượng Công an và Tổ Công nghệ số cộng đồng. Việc triển khai phải cụ thể đến từng địa bàn, hộ gia đình, từng công dân, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, không để sót trường hợp nào.

Đồng chí yêu cầu lực lượng Cảnh sát khu vực rà soát, lập danh sách cụ thể những trường hợp chưa thực hiện, phân loại rõ nguyên nhân để có giải pháp hỗ trợ. Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn phải nắm chắc số lượng người chưa hoàn thành, trực tiếp phối hợp hướng dẫn người dân.

Theo chỉ tiêu được giao, phường phấn đấu hoàn thành 100% số hồ sơ cấp căn cước còn tồn trước ngày 10-12-2026, trong đó ít nhất 70% hoàn thành trước ngày 30-11. Đối với liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, mục tiêu đạt tối thiểu 80% số công dân đã có tài khoản VNeID trước ngày 15-12-2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đỗ Hằng

Để thực hiện các mục tiêu trên, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường được phân công phụ trách một địa bàn, trực tiếp theo dõi, đôn đốc tiến độ. Bí thư chi bộ, trưởng tổ dân phố, trưởng thôn phân công đảng viên phụ trách ít nhất 5 hộ dân, bảo đảm mỗi hộ đều có người hướng dẫn.

Đồng chí Đoàn Hữu Dũng nhấn mạnh, kết quả thực hiện phải được cập nhật hằng ngày, gắn trách nhiệm cụ thể với từng tổ chức, cá nhân và địa bàn phụ trách; đồng thời là căn cứ đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2026.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ tích hợp thông tin trên VNeID, góp phần thúc đẩy phát triển công dân số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.