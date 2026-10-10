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UBND phường An Nhơn Nam phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Ngày 10-10, UBND phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, chương trình nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số, khuyến khích người dân chủ động tiếp cận và sử dụng các nền tảng, dịch vụ số an toàn, hiệu quả.

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Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Ánh Nguyệt

Tại lễ phát động, người dân được hướng dẫn sử dụng ứng dụng Công dân số Gia Lai, khai thác tiện ích trên VNeID, trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt và thực hành tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. Cán bộ chuyên môn, Tổ công nghệ số cộng đồng và đoàn viên, thanh niên trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác trên điện thoại thông minh.

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Người dân phường An Nhơn Nam được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến. Ảnh: Ánh Nguyệt

Sau lễ phát động, các Tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với đoàn viên, thanh niên tiếp tục hỗ trợ người dân tại 7 tổ dân phố, góp phần lan tỏa kỹ năng số, thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, hướng đến xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

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Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn các hộ kinh doanh tiếp cận các tiện ích số. Ảnh: Ánh Nguyệt
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