Chuẩn hóa dữ liệu, nâng hiệu quả thi hành án dân sự

(GLO)- Chiến dịch 100 ngày rà soát, cập nhật, đối soát, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu thi hành án dân sự được triển khai nhằm nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành trên nền tảng số.

Xung quanh việc triển khai chiến dịch và những chuyển biến trong công tác quản lý thi hành án dân sự (THADS), phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Hồng - Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh.

• Thưa ông, trước khối lượng hồ sơ lớn, dữ liệu hình thành qua nhiều thời kỳ và còn những bất cập, Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã triển khai chiến dịch như thế nào để bảo đảm tiến độ, chất lượng?

Chúng tôi xác định dữ liệu không chỉ là những thông tin cần cập nhật trên hệ thống mà còn là cơ sở phục vụ quản lý, điều hành công tác THADS. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không dừng ở việc hoàn thành các chỉ tiêu cập nhật mà phải bảo đảm thông tin được rà soát, đối soát chính xác, phản ánh đúng thực tế nghiệp vụ và có thể khai thác hiệu quả. THADS tỉnh đã triển khai kế hoạch đến Phòng Nghiệp vụ và 14 Phòng THADS khu vực; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên theo dõi tiến độ, kịp thời chấn chỉnh những chỉ tiêu còn thấp. Trách nhiệm được gắn với từng đơn vị, bộ phận và cá nhân thực hiện, bảo đảm mỗi nhiệm vụ đều có đầu mối theo dõi, kiểm tra. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi yêu cầu đối chiếu dữ liệu trên hệ thống với hồ sơ thực tế, xác định rõ nguyên nhân của từng trường hợp còn sai lệch hoặc thiếu thông tin. Trên cơ sở đó, các trường hợp được phân loại để xử lý, bổ sung dữ liệu hoặc phối hợp khắc phục những vướng mắc về kỹ thuật. Chiến dịch vì thế không chỉ nhằm giải quyết những tồn tại tích tụ qua nhiều thời kỳ mà còn là dịp rà soát lại quy trình quản lý. Kết quả cần đạt được là dữ liệu chính xác, thống nhất, phục vụ thiết thực công tác THADS, chứ không đơn thuần là hoàn thành các chỉ tiêu trên hệ thống.

Ngành thường xuyên tổ chức các cuộc họp để đánh giá và tháo gỡ sớm những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Chiến dịch. Ảnh: K.A

• Việc chuẩn hóa dữ liệu tạo chuyển biến như thế nào trong công tác quản lý, theo dõi thi hành án, thưa ông?

Khi dữ liệu chưa đồng bộ, việc tổng hợp, kiểm tra và xác định tình trạng hồ sơ có thể mất nhiều thời gian do phải đối chiếu từ các nguồn khác nhau. Dữ liệu được chuẩn hóa sẽ giúp thông tin đầy đủ, thống nhất hơn, tạo điều kiện để cán bộ tra cứu thuận lợi, lãnh đạo theo dõi tiến độ và chỉ đạo xử lý sát với tình hình thực tế. Đến ngày 29-9, toàn tỉnh có 72.717 trường hợp cần cập nhật thông tin cá nhân. Trong đó, 64.231 trường hợp đã hoàn thiện đủ 4 trường dữ liệu, đạt 88,33%; 63.543 trường hợp được xác thực thành công, đạt 87,38%. Cả 15 đơn vị đều đạt tỷ lệ trên 80%. Đáng chú ý, chất lượng dữ liệu nghiệp vụ được cải thiện rõ rệt. Số trường hợp bị cảnh báo thiếu ngày trạng thái giảm từ hơn 11.000 trong đợt rà soát trước xuống còn 67 trường hợp vào ngày 29.9, trong khi tổng số hồ sơ tăng lên 47.019. Dữ liệu thuộc tính quyết định cũng cơ bản được cập nhật, chỉ còn 2 trường hợp chưa hoàn thiện trong tổng số 46.809 trường hợp. Những kết quả này cho thấy việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu góp phần nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công tác quản lý. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, cán bộ có thể tra cứu nhanh hơn; lãnh đạo có cơ sở theo dõi tình hình, nhận diện những nhóm hồ sơ cần quan tâm và phân công xử lý sát thực tế hơn.

• THADS tỉnh sẽ làm gì để duy trì chất lượng dữ liệu sau chiến dịch, bảo đảm hiệu quả lâu dài trong công tác quản lý, điều hành?

Chúng tôi xác định rõ, làm sạch dữ liệu một lần nhưng để dữ liệu tiếp tục phát sinh sai lệch thì hiệu quả của chiến dịch sẽ không bền vững. Vì vậy, yêu cầu đặt ra sau chiến dịch là phải chuyển từ tư duy “làm sạch” sang quản trị chất lượng dữ liệu. Theo đó, những trường hợp còn tồn tại phải được lập danh sách, phân loại nguyên nhân và xác định rõ trách nhiệm xử lý. Với các cảnh báo nghiệp vụ, phải tiếp tục đối chiếu hồ sơ thực tế, đồng thời rà soát những quy tắc trên hệ thống chưa phù hợp với thực tiễn để kiến nghị điều chỉnh. Việc này giúp phân biệt rõ lỗi dữ liệu, lỗi nghiệp vụ và cảnh báo phát sinh do cách thiết lập hệ thống. Cùng với đó, cần hoàn thiện sự liên thông giữa các hệ thống, nhất là việc đối soát giữa nền tảng số và dữ liệu nghiệp vụ. Công tác kế toán, hạch toán cũng phải được chuẩn hóa, bởi đây là khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dữ liệu về nghĩa vụ tài chính và kết quả thi hành án. Đối với việc gửi, nhận văn bản qua VNeID, ngành cũng sẽ tiếp tục phân biệt giữa chỉ tiêu đã thực hiện thao tác và tỷ lệ gửi thành công, qua đó đánh giá đúng hiệu quả vận hành thay vì chỉ căn cứ vào một tỷ lệ chung. Quan trọng nhất là kiểm soát chất lượng dữ liệu ngay từ đầu. Cán bộ phải cập nhật thông tin đúng, đủ, kịp thời; các đơn vị thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý sai lệch, không để tồn tại kéo dài rồi mới tổ chức rà soát trên diện rộng. Mục tiêu của chúng tôi là đưa quản trị chất lượng dữ liệu trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Khi dữ liệu được duy trì chính xác, thống nhất và khai thác hiệu quả, nền tảng số sẽ thực sự trở thành công cụ hỗ trợ quản lý, theo dõi tiến độ, điều hành công việc, góp phần nâng cao chất lượng THADS.

• Xin cảm ơn ông!