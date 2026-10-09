Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai ký kết bản ghi nhớ phối hợp với các chi nhánh Agribank

(GLO)- Chiều 9-10, Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp trong công tác thi hành án dân sự với các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung ký kết, Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai và các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác thi hành án dân sự; phối hợp xác minh điều kiện thi hành án, thực hiện các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế liên quan đến tài khoản, tiền gửi và tài sản tại Agribank theo quy định của pháp luật.

Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai Nguyễn Xuân Hồng và Giám đốc Agribank Chi nhánh Bình Định Nguyễn Hữu Câu ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp trong công tác thi hành án dân sự. Ảnh: M.C

Nội dung trọng tâm của chương trình phối hợp là tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ xấu của Agribank; kịp thời rà soát, trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.

Ngoài ra, hai bên phối hợp cung cấp dịch vụ quản lý dòng tiền, tài sản và các giải pháp tài chính, ngân hàng phục vụ hoạt động thi hành án dân sự. Trong đó, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt nhằm rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế rủi ro tiền mặt và nâng cao hiệu quả quản lý, thu, chi tiền thi hành án.

Biên bản ghi nhớ cũng xác định các nội dung phối hợp về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chuyển đổi số; đồng thời tăng cường hoạt động truyền thông, an sinh xã hội.

Quá trình triển khai phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, đồng thời bảo mật thông tin và an toàn tài sản.