(GLO)- Ngày 23-11, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Thông báo số 1054/TB-UBND về việc nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và treo cờ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Theo thông báo, thời gian treo cờ Tổ quốc bắt đầu từ chiều 23 đến hết ngày 24-11. Việc treo cờ phải bảo đảm trang trọng, đúng quy định về sử dụng Quốc kỳ; đồng thời chú trọng giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và khu dân cư.

Thời gian treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam bắt đầu từ chiều 23 đến hết ngày 24-11. Ảnh: Mộc Trà

UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm thông báo, phổ biến và triển khai nghiêm túc nội dung thông báo; tổ chức treo cờ Tổ quốc đúng thời gian quy định.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc từ ngày 18 đến 24-11; bảo đảm các hoạt động thiết thực, phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong Nhân dân, nhất là trong ngày nghỉ Văn hóa Việt Nam.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ động bố trí, sắp xếp công việc hợp lý; phân công cán bộ, công chức, viên chức trực tại cơ quan, đơn vị theo quy định để giải quyết công việc đột xuất, bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn vị được duy trì liên tục, phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức và nhân dân.

Cùng với đó, tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ và các điều kiện cần thiết khác trước, trong và sau thời gian nghỉ.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động bố trí lịch nghỉ phù hợp với phương án đã được cấp có thẩm quyền thống nhất; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật; đồng thời có kế hoạch duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc đúng thời gian, bảo đảm mỹ quan, trang trọng; đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ tại địa phương.

Theo thông báo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được nghỉ làm việc 1 ngày vào thứ Ba (24-11) nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và được hưởng nguyên lương theo quy định.