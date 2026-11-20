(GLO)- Sáng 20-11, tại phường Quy Nhơn, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và 50 năm thành lập Hội CTĐ tỉnh (4/1/1977 - 4/1/2027).

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Kim Hường

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, hội đoàn thể trong tỉnh; tập thể, cán bộ, hội viên tình nguyện viên CTĐ tiêu biểu trong tỉnh.

Cách đây 80 năm, Hội Hồng thập tự Việt Nam - tiền thân của Hội CTĐ Việt Nam ngày nay - được thành lập, mở ra hành trình nhân đạo đầy ý nghĩa, vì con người, vì sự sống và vì những người cần được giúp đỡ.

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, Hội CTĐ Việt Nam đã không ngừng phát triển, trở thành cầu nối tin cậy giữa những tấm lòng nhân ái với những hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương trong xã hội.

Đối với tỉnh Gia Lai, 50 năm xây dựng và phát triển của Hội Chữ thập đỏ tỉnh là hành trình của sự đoàn kết, tận tụy và sẻ chia. Hệ thống tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Riêng năm 2026, tổng giá trị thực hiện công tác kêu gọi trợ giúp xã hội trên 175 tỷ đồng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong tham gia hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên. Ảnh: Kim Hường

Hiện nay, toàn tỉnh có 250 cơ sở Hội, với hơn 61 ngàn hội viên, hơn 50 ngàn thanh thiếu niên và hơn 5 ngàn tình nguyện viên. Qua nhiều thế hệ, các cấp Hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên đã không ngừng nỗ lực đưa hoạt động nhân đạo đến với cộng đồng; chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế; góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình người.

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam, các cấp hội trong tỉnh trao quà yêu thương cho gần 60.800 người là hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, nạn nhân da cam, trẻ em mồ côi… Tổng trị giá đợt thi đua cao điểm này đạt trên 20 tỷ đồng.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đã biểu dương, ghi nhận những thành tích, đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ tỉnh trong suốt 50 năm qua.

Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Trần Minh Sơn đề nghị các cấp Hội CTĐ trong tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo, bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu, đúng thời điểm.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ hoạt động nhân đạo theo hướng chủ động, bền vững và thiết thực; đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội và chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền và sự đồng hành của toàn xã hội.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động nhân đạo, góp phần xây dựng Hội CTĐ Việt Nam vững mạnh.

Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động nhân đạo. Ảnh: Kim Hường

56 cá nhân có thành tích trong tham gia hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 10 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo của tỉnh nhận giấy khen của Hội CTĐ tỉnh.

Cùng với đó, Hội Chữ thập tỉnh đã phát động phong trào "Tết nhân ái - Xuân Đinh Mùi 2027" nhằm huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế, góp phần mang đến 1 mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.