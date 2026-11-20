(GLO)- Ngày 19-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tiến hành khởi công xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Đak Đoa cùng đơn vị tài trợ đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình ông Yuưnh. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Theo đó, 2 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết là gia đình ông Yuưnh (thôn 2) và ông Vôn (thôn Groi Wêt). Mỗi căn nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng, với tổng kinh phí 120 triệu đồng do Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tài trợ.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo địa phương cùng đơn vị tài trợ đã trao kinh phí hỗ trợ và động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm hoàn thành nhà ở.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà là hoạt động thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và từng bước vươn lên thoát nghèo.