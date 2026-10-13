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Gia Lai phấn đấu vào top 10 cả nước về chính quyền số

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4155/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu trọng tâm là đưa Gia Lai trở thành một trong những địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Theo kế hoạch, Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chỉ số phát triển chính quyền số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Tỉnh tập trung xây dựng chính quyền số 2 cấp hiện đại, minh bạch, vận hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực và không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Đến giai đoạn 2028-2030, 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ được số hóa và tái sử dụng.

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Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Về kinh tế số, tỉnh quyết tâm đưa kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, chiếm tối thiểu 30% GRDP vào năm 2030, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Các lĩnh vực trọng điểm được ưu tiên chuyển đổi số gồm: nông nghiệp, du lịch, xây dựng, logistics. Trong đó, 100% sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh sẽ được đưa lên các sàn thương mại điện tử, áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử và chứng nhận số.

Về phát triển xã hội số, kế hoạch hướng đến mục tiêu phủ mạng băng rộng cáp quang đến 100% hộ gia đình; phủ sóng di động 5G cho 99% dân số; 100% công dân từ 14 tuổi trở lên có căn cước và tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Ngoài ra, trên 70% dân số trưởng thành sở hữu chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân và 100% người dân có sổ sức khỏe điện tử.

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Doanh nghiệp nỗ lực chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh để phát triển bền vững. Ảnh: Hà Duy

Kế hoạch cũng xác định dữ liệu số là hạt nhân, kết hợp với việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và trợ lý ảo vào công tác chỉ đạo, điều hành. Phấn đấu giảm 50% thời gian xử lý thủ tục hành chính nhờ ứng dụng AI.

Song song với đó, công tác an toàn thông tin mạng được tăng cường thông qua việc thành lập Trung tâm An ninh mạng cấp tỉnh và triển khai chương trình "An toàn thông tin cộng đồng" đến tận cấp xã, phường.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ làm cơ quan đầu mối chủ trì, đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch.

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