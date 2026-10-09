(GLO)- Việt Nam đặt mục tiêu hình thành 30 nhóm nghiên cứu mạnh đạt chuẩn khu vực trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1951/QĐ-TTg ngày 8-10-2026 phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026-2035”.

Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 4-10. Ảnh: Trần Bình/SGGPO

Theo Đề án, hệ thống các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ được tổ chức lại thành 6 nhóm, gồm: phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; nghiên cứu cơ bản; trọng điểm quốc gia; đổi mới sáng tạo quốc gia; đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt; chuyển đổi số quốc gia.

Việc tái cấu trúc hướng đến tinh gọn hệ thống chương trình, phân định rõ mục tiêu, phạm vi và kết quả đầu ra, đồng thời bảo đảm sự liên thông từ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ đến chuyển giao, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm.

Đề án cũng đặt trọng tâm vào việc tập trung nguồn lực để làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ.

Bên cạnh mục tiêu phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, giai đoạn 2026-2030, Đề án đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể nhằm tăng cường khả năng chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm và giá trị kinh tế.

Theo đó, Việt Nam phấn đấu hình thành tối thiểu 20 sản phẩm trọng điểm quốc gia và sản phẩm công nghệ chiến lược; phát triển ít nhất 20 doanh nghiệp làm chủ công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó có tối thiểu 5 doanh nghiệp có sản phẩm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đề án đặt mục tiêu thành lập tối thiểu 250 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên cơ sở thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ, phát triển sản phẩm và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, hỗ trợ ít nhất 150 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp khởi nghiệp sáng tạo tham gia thử nghiệm, ứng dụng và nhân rộng; hỗ trợ tối thiểu 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoàn thiện quy trình, phát triển sản phẩm mẫu đưa vào sản xuất.

Một điểm đáng chú ý khác là 100% chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia thuộc phạm vi Đề án phải được theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả và hiệu quả trên nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Việc hình thành 30 nhóm nghiên cứu mạnh đạt chuẩn khu vực, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng nghiên cứu và liên kết với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và tạo nền tảng cho phát triển các sản phẩm công nghệ có sức cạnh tranh.