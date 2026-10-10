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Tuổi trẻ Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

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(GLO)- Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia (10-10), các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ngày 10-10, tại thôn Phú Phong (xã Tây Sơn), Tỉnh đoàn Gia Lai ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện” với chủ đề “Tuổi trẻ Gia Lai đồng hành cùng người dân chuyển đổi số” năm 2026. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 100 đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn.

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Ra mắt mô hình “Bản tin số nhà văn hóa” thôn Phú Phong, xã Tây Sơn. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Tại đây, Ban tổ chức chương trình đã phát động cuộc thi trực tuyến quảng bá sản phẩm nông sản địa phương năm 2026, khuyến khích đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia giới thiệu, lan tỏa hình ảnh các sản phẩm nông sản địa phương trên môi trường số.

Đồng thời, ra mắt mô hình “Bản tin số nhà văn hóa” thôn Phú Phong; tuyên truyền về an toàn thông tin mạng, phòng - chống lừa đảo qua mạng; hỗ trợ, hướng dẫn và cài đặt các tiện ích số cho người dân.

Cùng ngày, Đoàn phường Quy Nhơn Nam ra quân Chiến dịch "Thanh niên tiên phong chuyển đổi số”. Chiến dịch được triển khai từ ngày 10-10 đến 31-12-2026; tập trung cao điểm từ ngày 10 đến 30-10.

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Đoàn phường Quy Nhơn Nam ra mắt công trình “Tuyến đường 4.0”. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Chiến dịch được triển khai với 4 nội dung gồm: Hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng các ứng dụng số tiện ích. Phổ cập kỹ năng số cho khu dân cư bằng hình thức trực tiếp đến từng tổ dân phố, khu dân cư để hướng dẫn bà con, người cao tuổi kỹ năng sử dụng Internet an toàn, thanh toán không dùng tiền mặt và nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Triển khai công trình “Tuyến đường 4.0”, số hóa thông tin, triển khai hệ thống mã QR tra cứu tại các tuyến đường chính, tạo điểm nhấn văn minh, hiện đại cho địa phương. Ra quân “Chợ số 4.0”, hướng dẫn tạo mã QR thanh toán, cài đặt ví điện tử/tài khoản ngân hàng, đẩy mạnh thói quen “quẹt mã - không dùng tiền mặt”.

Cùng thời gian, Đoàn phường An Khê ra mắt mô hình “Hộp thư điện tử tiếp nhận ý kiến, góp ý của đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn phường”.

Mô hình được triển khai nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tạo kênh thông tin trực tuyến thuận tiện để đoàn viên, thanh niên và nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, gửi ý kiến, góp ý, đề xuất sáng kiến, hiến kế xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng phường An Khê ngày càng phát triển.

Dịp này, Đoàn phường An Khê đã tặng 16 bảng công khai mã QR và đường link truy cập hộp thư điện tử cho 16 tổ dân phố để niêm yết tại các vị trí phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên và người dân tiếp cận, sử dụng mô hình.

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