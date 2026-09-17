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Ca sĩ Hòa Minzy, MC Khánh Vy làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam

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Cùng với nhiều cá nhân tiêu biểu khác, ca sĩ Hòa Minzy, MC Khánh Vy vừa được hiệp thương cử tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5 khóa IX vừa tiến hành kiện toàn nhân sự. Trong số 38 anh, chị được hiệp thương cử tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX, có nhiều gương tiêu biểu, cá nhân được xã hội và cộng đồng mạng chú ý.

Ca sĩ Hòa Minzy (thứ 6, từ trái sang) cùng các anh, chị nhận hoa chúc mừng tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX. Ảnh: Xuân Tùng
Ca sĩ Hòa Minzy (thứ 6, từ trái sang) cùng các anh, chị nhận hoa chúc mừng tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX. Ảnh: Xuân Tùng

Hòa Minzy là một trong những giọng ca được chọn thể hiện ca khúc Áo xanh gọi tương lai - bài hát chính thức của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII; tham gia biểu diễn tại Concert Thanh Xuân chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Ca sĩ Hòa Minzy, tên thật Nguyễn Thị Hòa (SN 1995), là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, đạt giải thưởng "Thanh niên sống đẹp", giải thưởng "Tình nguyện Quốc gia" năm 2025.

Cùng với hoạt động nghệ thuật với nhiều sản phẩm, giải thưởng nổi bật như MV "Bắc Bling" đạt 200 triệu lượt xem sau 81 ngày, Hoà Minzy còn ghi dấu ấn trong các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng.

Ca sĩ Hòa Minzy phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: X.T
Ca sĩ Hòa Minzy phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: X.T

Chia sẻ tại hội nghị, từ trải nghiệm biểu diễn tại các chương trình dành cho thanh niên, cũng như các chương trình ở địa bàn vùng sâu vùng xa, ca sĩ Hòa Minzy mong muốn T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức thêm nhiều chương trình, concert dành cho thanh niên tại các tỉnh, thành phố, qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần và năng lượng của tuổi trẻ. Chị khẳng định, các nghệ sĩ như mình sẵn sàng tham gia, đóng góp và đồng hành cùng Hội trong những hoạt động hướng tới cộng đồng. “Nếu đã vào Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội rồi thì chắc chắn lúc đó đóng góp của tôi sẽ rõ ràng hơn”, Hòa Minzy chia sẻ.

Trong khi đó, MC Trần Khánh Vy (SN 1999) hiện công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, nhà sáng tạo nội dung số. Khánh Vy theo học ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao và hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, sáng tạo nội dung; ghi dấu ấn về khả năng ngoại ngữ.

Trên sóng truyền hình, Khánh Vy gắn bó với chương trình Đường lên đỉnh Olympia; cùng nhiều chương trình tiếng Anh trên VTV7 như IELTS On The Go, Follow Us, English in a Minute, 8 IELTS.

Cùng tham gia tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX lần này, có nhiều cá nhân tiêu biểu khác.

Trong đó, PGS.TS Đinh Ngọc Thạnh (SN 1987) - hiện là Giảng viên Trung Tâm AI, Đại học VinUni; Giám đốc công nghệ, OpenEdu, Queensland, Úc; Phó Chủ nhiệm Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Anh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019. Anh Thạnh có nhiều công trình nghiên cứu, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến bao gồm: Mạng Internet vạn vật (IoT); Công nghệ mạng 5G, 6G; Trí tuệ nhân tạo (AI) và Điện toán đám mây...

Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu (SN 1992) - Giảng viên Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, Quyền Giám đốc Quản lý Nghiên cứu và Đổi mới, Trường Đại học VinUni. Anh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024, giành giải thưởng Quả Cầu vàng năm 2023. Anh đã công bố hàng chục bài báo khoa học trên các tạp chí và hội thảo quốc tế uy tín trên các hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính và y tế thông minh. Anh cũng là tác giả của 4 bằng độc quyền sáng chế và 1 giải pháp phần mềm hữu ích.

MC Khánh Vy tham gia Ủy ban T.Ư Hội. Ảnh: X.T
MC Khánh Vy tham gia Ủy ban T.Ư Hội. Ảnh: X.T

Anh Phùng Quang Trung (SN 1996) – Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng, Trưởng nhóm phục dựng ảnh Skyline – nhóm phục chế và tô màu hơn hàng chục nghìn bức ảnh chân dung liệt sĩ trên khắp cả nước; Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Bên cạnh đó có anh Đinh Viết Tường, nhà sáng tạo nội dung, thanh niên khuyết tật tiêu biểu, Gương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2025. Viết Tường là một TikToker, nhà sáng tạo nội dung đầy nghị lực đã vượt qua hội chứng TICs và khuyết tật vận động, thần kinh để theo đuổi đam mê ca hát và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Viết Tường đã phát hành nhiều ca khúc như Đi tìm nơi bình yên, Hành trình vạn dặm, Từng giây đều đáng sống…, đồng thời đạt thành tích tại các cuộc thi âm nhạc và nghệ thuật.

Theo Xuân Tùng (TPO)

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