Gia Lai: Tiếp sức học sinh khó khăn đầu năm học mới

Tại xã Vĩnh Thạnh, Đoàn xã - Hội đồng Đội xã phối hợp cùng Hội LHPN và Hội Nông dân xã trao 21 suất quà, mỗi suất 200 nghìn đồng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh, Trường THCS Vĩnh Thạnh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh (mỗi trường 7 suất).
Dịp này, Đoàn xã cũng phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Vĩnh Thạnh nhận đỡ đầu 3 học sinh trong năm học 2026-2027, gồm 1 học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh và 2 học sinh Trường THCS Vĩnh Thạnh.
Tại xã Tuy Phước, Đoàn xã phối hợp với các nhà hảo tâm trao 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học số 1 Tuy Phước. Mỗi suất gồm học bổng và sách vở trị giá 500 nghìn đồng; tổng kinh phí 15 triệu đồng.
Tại xã Vạn Đức, Đoàn xã phối hợp với đoàn viên, thanh niên là cựu học sinh của xã vận động, trao 51 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng kinh phí 17,1 triệu đồng. Trong đó, có 9 suất trị giá 500 nghìn đồng và 42 suất trị giá 300 nghìn đồng.
Ngoài ra, Đoàn xã cũng nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức 1 triệu đồng/em trong năm học 2026-2027.