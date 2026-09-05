Gia Lai: Tiếp sức học sinh khó khăn đầu năm học mới

(GLO)- Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học mới.

Tại xã Vĩnh Thạnh, Đoàn xã - Hội đồng Đội xã phối hợp cùng Hội LHPN và Hội Nông dân xã trao 21 suất quà, mỗi suất 200 nghìn đồng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh, Trường THCS Vĩnh Thạnh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh (mỗi trường 7 suất).

Tặng quà cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Đoàn xã cũng phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Vĩnh Thạnh nhận đỡ đầu 3 học sinh trong năm học 2026-2027, gồm 1 học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh và 2 học sinh Trường THCS Vĩnh Thạnh.

Nhận đỡ đầu học sinh dịp khai giảng năm học mới tại xã Vĩnh Thạnh. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Tuy Phước, Đoàn xã phối hợp với các nhà hảo tâm trao 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học số 1 Tuy Phước. Mỗi suất gồm học bổng và sách vở trị giá 500 nghìn đồng; tổng kinh phí 15 triệu đồng.

Tặng quà cho học sinh khó khăn tại xã Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Vạn Đức, Đoàn xã phối hợp với đoàn viên, thanh niên là cựu học sinh của xã vận động, trao 51 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng kinh phí 17,1 triệu đồng. Trong đó, có 9 suất trị giá 500 nghìn đồng và 42 suất trị giá 300 nghìn đồng.

Tặng quà cho học sinh khó khăn tại xã Vạn Đức. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, Đoàn xã cũng nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức 1 triệu đồng/em trong năm học 2026-2027.