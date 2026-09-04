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Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

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QUANG TẤN QUANG TẤN
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(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Tại buổi tuyên truyền, học sinh được phổ biến những kiến thức, quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến môi trường học đường và đời sống.

Nội dung tập trung vào trật tự, an toàn giao thông; an ninh, trật tự; phòng - chống tội phạm, ma túy, thuốc lá và thuốc lá điện tử; phòng - chống bạo lực học đường, cờ bạc, cá độ, cho vay lãi nặng, tín dụng đen và các tệ nạn xã hội.

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Tại buổi tuyên truyền, học sinh được phổ biến những kiến thức, quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến môi trường học đường và đời sống. Ảnh: Đức Lân

Nhà trường cũng chú trọng trang bị cho học sinh kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn, văn minh và có trách nhiệm; nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng như: giả danh cơ quan, tổ chức, người thân dụ dỗ cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu, mã xác thực hoặc chuyển tiền.

Học sinh được nhắc nhở không đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật, nội dung xấu, độc hoặc tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đối với công tác phòng - chống bạo lực học đường, nhà trường tuyên truyền học sinh xây dựng tình bạn lành mạnh, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau; không đánh nhau, đe dọa, xúc phạm, bắt nạt, cô lập người khác.

Học sinh được khuyến khích chủ động báo cáo giáo viên chủ nhiệm, Đoàn Thanh niên hoặc lãnh đạo nhà trường khi phát sinh mâu thuẫn hoặc có nguy cơ xảy ra bạo lực học đường.

Sau phần tuyên truyền, 100% học sinh toàn trường thực hiện ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, an ninh trật tự; không tham gia cờ bạc, cá độ, ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện; không tiếp tay cho hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen; sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm và thực hiện nghiêm nội quy nhà trường.

Theo Bí thư Đoàn xã Huỳnh Đức Lân, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật sẽ không dừng lại ở 1 buổi sinh hoạt mà tiếp tục được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn, giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp và các hoạt động giáo dục khác trong năm học.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương.

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