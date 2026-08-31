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Tuyên truyền pháp luật về giao thông cho thanh thiếu niên phường Quy Nhơn Tây

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Chiều 30-8, tại UBND phường Quy Nhơn Tây, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an phường Quy Nhơn Tây  tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho 70 thanh thiếu niên trên địa bàn.

Tại chương trình, cán bộ Trạm CSGT Tuy Phước đã thông tin khái quát về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và phường Quy Nhơn Tây trong thời gian gần đây. Đồng thời, tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và các văn bản liên quan.

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Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Tây tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Lực lượng CSGT dành phần lớn thời gian để phổ biến các quy tắc, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, các hành vi vi phạm thường gặp và mức phạt theo quy định.

Thông qua những vụ tai nạn thực tế, cán bộ CSGT phân tích các nguy cơ, hậu quả nặng nề do tai nạn giao thông gây ra, nhất là tai nạn liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 40 chiếc mũ bảo hiểm và tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho tất cả thanh thiếu niên tham gia chương trình.

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