Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại Phân hiệu Trường THPT Hùng Vương

(GLO)- Ngày 3-9, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công ty Honda Hồng Phước tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho khoảng 1.400 học sinh, giáo viên Phân hiệu Trường THPT Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc).

Học sinh được trao đổi, giải đáp các thắc mắc liên quan đến an toàn giao thông tại buổi tuyên truyền. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ phòng CSGT đã phổ biến những quy định cơ bản khi tham gia giao thông, tập trung vào các lỗi, hành vi dễ dẫn đến tai nạn và nguy cơ mất an toàn đối với học sinh.

Đồng thời, hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cách xử lý một số tình huống thường gặp trên đường, nhất là khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Cùng với tuyên truyền, học sinh được trao đổi, giải đáp những vấn đề liên quan đến quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện và trách nhiệm chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Hướng dẫn học sinh thực hành lái xe trên máy mô phỏng RT. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Công ty Honda Hồng Phước còn hướng dẫn học sinh các kỹ năng lái xe an toàn, tư thế điều khiển phương tiện, cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và một số kỹ năng phòng tránh tai nạn.

Nội dung được truyền đạt bằng hình thức trực quan, tạo sự tương tác, giúp học sinh dễ tiếp thu và vận dụng khi tham gia giao thông.