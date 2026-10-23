10 nhóm thí sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi “Olympic tiếng Anh - Tôi là công dân toàn cầu”

(GLO)- Ngày 22-10, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi “Olympic tiếng Anh - Tôi là công dân toàn cầu” năm 2026 dành cho cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi “Olympic tiếng Anh - Tôi là công dân toàn cầu”. Ảnh: Minh Nhật

Đối tượng dự thi là cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên đang học tập, công tác tại các trường đại học, cao đẳng, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Đoàn các xã, phường và các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn.

Tham gia cuộc thi, mỗi đội xây dựng 1 video clip bằng tiếng Anh, thời lượng từ 3 - 5 phút, với chủ đề “AI và Tương lai số - Nói tiếng Anh. Tư duy số. Kiến tạo tương lai”. Qua các sản phẩm dự thi, các đội thể hiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tư duy sáng tạo, hiểu biết về trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số; đồng thời đề xuất cách ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong học tập, đời sống và cộng đồng.

Ban giám khảo chấm điểm các video clip dự thi vòng sơ khảo cuộc thi “Olympic tiếng Anh - Tôi là công dân toàn cầu”. Ảnh: Minh Nhật

Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 63 video clip dự thi của các đơn vị. Qua kiểm tra, có 27 video clip đạt yêu cầu được chọn vào vòng sơ khảo. Dựa trên các tiêu chí: Nội dung, khả năng sử dụng tiếng Anh, kỹ năng trình bày, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng AI và công nghệ số, Ban tổ chức cuộc thi đã chọn 10 video clip của 10 nhóm thí sinh vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, các nhóm thí sinh sẽ tham gia các vòng thi: Khởi động, vòng loại, xếp hạng.

Vòng chung kết cuộc thi dự kiến tổ chức vào ngày 21 và 22-11 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (cơ sở 2, phường Pleiku).