Đổi mới giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

(GLO)- Từ sổ tay số, câu lạc bộ pháp luật trong trường học đến các diễn đàn và mô hình “Gia đình số” tại cộng đồng, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng đa dạng về hình thức.

Qua đó, giúp thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, rèn kỹ năng nhận diện rủi ro, chủ động bảo vệ bản thân và hình thành ý thức sống, ứng xử theo pháp luật.

Nhận diện rủi ro, tự bảo vệ

Từ ngày 1-10, Đoàn xã Tuy Phước triển khai sổ tay số “Thanh thiếu niên chủ động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật” trên trang Facebook Tuổi trẻ Tuy Phước và các kênh thông tin của tổ chức Đoàn, Đội cơ sở.

Câu lạc bộ Tuổi trẻ với pháp luật là nơi học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 tỉnh cùng trao đổi, chia sẻ những vấn đề pháp luật gần gũi với học đường và đời sống. Ảnh: Dương Linh

Sổ tay hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, “bắt cóc online”, sử dụng công nghệ deepfake, chiếm đoạt tài khoản hoặc dụ dỗ “việc nhẹ - lương cao”...

Đáng chú ý, Đoàn xã kết hợp phát hành sổ tay với tuyên truyền tại các trường học và tổ chức cuộc thi trực tuyến về pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên, tạo điều kiện để học sinh củng cố kiến thức. Đến nay, sổ tay đã thu hút hơn 17.000 lượt truy cập, cuộc thi trực tuyến có hơn 3.000 lượt tham gia.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Trần Bá - cho rằng: “Giáo dục pháp luật cho học sinh cần bắt đầu từ những kiến thức cơ bản, phù hợp với lứa tuổi. Với học sinh THCS, điều quan trọng là giúp các em nhận biết hành vi đúng, sai, hiểu trách nhiệm của mình và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống bất thường. Khi kiến thức được truyền đạt dễ hiểu, gần gũi, các em sẽ dễ ghi nhớ và vận dụng hơn”.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 tỉnh (phường Quy Nhơn Nam), CLB “Tuổi trẻ với pháp luật” được thành lập từ giữa tháng 9-2026, tổ chức sinh hoạt theo chủ đề hằng tháng như ATGT, phòng, chống bạo lực học đường, an toàn trên mạng xã hội, phòng, chống ma túy và thuốc lá điện tử...

Câu lạc bộ Tuổi trẻ với pháp luật là nơi học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 tỉnh cùng trao đổi, chia sẻ những vấn đề pháp luật gần gũi với học đường và đời sống. Ảnh: Dương Linh

Với đặc thù học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, việc phổ biến, giáo dục pháp luật càng cần được triển khai bằng những hình thức trực quan, gần gũi, dễ tiếp nhận và gắn với tình huống thực tế. Thông qua tiểu phẩm, thảo luận nhóm, xử lý tình huống và hỏi - đáp, kiến thức pháp luật được truyền tải sinh động hơn, giúp học sinh từng bước nâng cao nhận thức, hình thành kỹ năng tự bảo vệ và vận dụng vào học tập, sinh hoạt hằng ngày.

Em Đinh Thị Thanh Thùy (lớp 11A1) chia sẻ: “Khi nhận được đường link lạ hoặc có người yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, em hiểu thêm rằng mình cần kiểm tra, xác minh trước khi làm theo. Em cũng muốn chia sẻ những kiến thức này với bạn bè để cùng biết cách bảo vệ bản thân”.

Lan tỏa kiến thức pháp luật

Bên cạnh các hoạt động trong môi trường học đường, những diễn đàn trực tiếp cũng tạo không gian để thanh thiếu niên trao đổi, giải đáp các vấn đề pháp luật. Trong quý III-2026, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã tổ chức 6 diễn đàn tại khu vực phía Tây tỉnh và dự kiến tổ chức thêm 8 diễn đàn tại khu vực phía Đông trong tháng 10.

Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Ia Pnôn. Ảnh: ĐVCC

Nội dung các diễn đàn tập trung vào quyền, nghĩa vụ của công dân; trách nhiệm pháp lý của người chưa thành niên; các quy định pháp luật trong những mối quan hệ gia đình, học đường và xã hội. Qua đó, giúp thanh thiếu niên hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân, biết ứng xử phù hợp và chấp hành pháp luật trong cuộc sống hằng ngày.

Anh Trần Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh - cho biết: “Qua trao đổi trực tiếp, ĐVTN có cơ hội nêu thắc mắc, hiểu rõ hơn hậu quả của hành vi vi phạm và cách ứng xử phù hợp trong những tình huống cụ thể. Quan trọng hơn, các em có thể vận dụng kiến thức vào học tập, sinh hoạt, từng bước hình thành ý thức sống và ứng xử theo pháp luật”.

Không chỉ hướng đến thanh thiếu niên, tổ chức Đoàn còn phát huy vai trò nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn trên không gian mạng và kỹ năng sử dụng các tiện ích số. Xuất phát từ thực tế người dân sử dụng mạng xã hội nhưng chưa có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình, Đoàn xã Đức Cơ phối hợp với Chi đoàn Công an xã, Chi đoàn Chữa cháy và CNCH khu vực 11 (Đức Cơ), Chi đoàn làng Lung Prông và Tổ Công nghệ số cộng đồng của xã thí điểm mô hình “Gia đình số” tại làng Lung Prông.

Chị Rơ Mah H’Dịu - Bí thư Đoàn xã Đức Cơ - cho biết: “Đây là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, do đó, việc tuyên truyền được chú trọng theo hướng gần gũi, gắn với những tình huống thường gặp để người dân dễ nhận biết. Đoàn xã sẽ đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm để hoàn thiện và nhân rộng mô hình tại các địa bàn khác”.