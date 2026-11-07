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Phát động Chiến dịch “Không một mình” tại Gia Lai

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MINH PHƯƠNG NGỌC ÁNH
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(GLO)- Chiều 7-11, tại Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai), Cục An ninh mạng (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai và Câu lạc bộ Niềm tin số tổ chức lễ phát động Chiến dịch “Không một mình” với chủ đề “Kết nối không tổn thương”.

Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Bá Sơn - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch; Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; đại diện các sở, ngành, đơn vị đồng hành cùng cán bộ, giáo viên và hơn 1.000 học sinh đến từ Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái, Trường THCS Đăk Tơ Ver.

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của rapper Đen - Đại sứ Chiến dịch “Không một mình” và ca sĩ Hiền VK.

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Rapper Đen giao lưu với học sinh, góp phần lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”. Ảnh: Minh Phương

Chiến dịch hướng đến nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để học sinh nhận diện, phòng tránh và ứng phó với các nguy cơ trên không gian mạng, nhất là lừa đảo trực tuyến, đánh cắp thông tin cá nhân và bắt nạt trên mạng.

Đồng thời, lan tỏa thông điệp học sinh không đơn độc khi gặp nguy cơ hoặc bị tổn thương trên không gian mạng mà luôn có sự đồng hành, hỗ trợ và bảo vệ của gia đình, nhà trường, lực lượng công an và cộng đồng.

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Chương trình workshop chuyên đề “Không một mình” kết hợp với hoạt động “5 phút cùng em” giúp các em học sinh tương tác và thực hành kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, phòng tránh lừa đảo. Ảnh: Minh Phương

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh tham gia workshop chuyên đề “Không một mình” kết hợp hoạt động “5 phút cùng em”; được tiếp cận các tình huống thực tế, giao lưu, tương tác và thực hành kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, phòng tránh lừa đảo, ứng xử văn minh trên môi trường số.

Dịp này, Cục An ninh mạng trao tặng 10 bộ máy tính cho Trường THCS Đăk Tơ Ver và 50 phần quà cho học sinh 2 trường.

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Đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng (Bộ Công an) trao tặng 10 bộ máy tính cho Trường THCS Đăk Tơ Ver. Ảnh: Minh Phương

Các đơn vị đồng hành cùng chương trình cũng trao tặng 20.000 hộp sữa, 27 chiếc xe đạp, 45 suất học bổng cùng 105 chiếc áo khoác và nhiều phần quà, học bổng khác cho học sinh 2 trường.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hoạt động giao lưu giữa các nghệ sĩ với học sinh, góp phần lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”; nâng cao ý thức sử dụng Internet an toàn, có trách nhiệm; chung tay xây dựng môi trường mạng lành mạnh, thân thiện với trẻ em.

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