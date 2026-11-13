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Gần 1.000 học sinh Trường THPT Lê Lợi tham gia chiến dịch “Không một mình”

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(GLO)- Sáng 13-11, tại Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đoàn trường THPT Lê Lợi phối hợp với Công an phường Pleiku tổ chức chương trình triển khai chiến dịch “Không một mình” năm 2026 với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, thu hút gần 1.000 học sinh tham gia.

Tại chương trình, cán bộ Công an phường Pleiku đã giới thiệu mục đích, ý nghĩa của chiến dịch; đồng thời chia sẻ những nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng, hướng dẫn học sinh nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ, xâm hại trực tuyến và trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khi tham gia môi trường số.

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Học sinh Trường THPT Lê Lợi tham gia tìm hiểu kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai đã giao lưu, trao đổi với học sinh về cách ứng xử văn minh, an toàn trên không gian mạng; khuyến khích các em chủ động chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp phải những tình huống gây tổn thương.

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Đại diện Đoàn trường, Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai và Công an phường Pleiku giao lưu, trao đổi với học sinh tại chương trình. Ảnh: Bá Bính

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng giới thiệu, hưởng ứng phong trào “5 phút cùng em”, khuyến khích giáo viên, cán bộ Công an dành thời gian lắng nghe, trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh, qua đó kịp thời hỗ trợ, ngăn ngừa những nguy cơ ảnh hưởng đến các em. Học sinh được hướng dẫn tham gia thử thách trực tuyến tìm hiểu kiến thức tại website niemtinsogialai.vn/do-vui và lan tỏa thông điệp của chiến dịch trên mạng xã hội.

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Chương trình thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên Trường THPT Lê Lợi tham gia hưởng ứng chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương”. Ảnh: Bá Bính

Thông qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh trước những nguy cơ trên không gian mạng; đồng thời xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, nhân ái, góp phần để mỗi học sinh đều được lắng nghe, sẻ chia và không phải đối mặt với khó khăn một mình.

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