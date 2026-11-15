Giúp học sinh nhận diện nguy cơ xâm hại, tự bảo vệ

(GLO)- Trước những nguy cơ từ ma túy, bạo lực học đường, xâm hại trên không gian mạng đến tai nạn, thương tích, học sinh cần được trang bị kiến thức và kỹ năng ứng phó phù hợp.

Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các trường học, gia đình triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, góp phần phòng ngừa vi phạm và xây dựng môi trường học đường an toàn.

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ

Kiểm tra phương tiện, điều chỉnh tư thế lái, sử dụng phanh, giữ khoảng cách an toàn, quan sát và xử lý tình huống phát sinh khi lưu thông là những kỹ năng được hướng dẫn cho hơn 600 học sinh Trường THCS - THPT Phạm Hồng Thái (xã Ia Khươl) tại chương trình lái xe an toàn tổ chức ngày 9-11.

Thông qua những nội dung thiết thực, học sinh được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Lực lượng Công an hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Ảnh: K.A

Trong khi đó, tại chương trình tuyên truyền pháp luật ở Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn) ngày 25-10, Công an tỉnh tập trung trang bị cho học sinh kiến thức nhận diện và phòng ngừa tệ nạn ma túy.

Bên cạnh phân tích những tác hại đối với sức khỏe, học tập và tương lai, báo cáo viên đi sâu cảnh báo các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ, nhất là việc lợi dụng tâm lý tò mò, ham vui và sự tin tưởng giữa bạn bè để tiếp cận, rủ rê sử dụng ma túy.

Em Nguyễn Hoàng Long (lớp 11, Trường THPT Trưng Vương) chia sẻ: “Qua buổi tuyên truyền, em hiểu có những lời rủ rê được núp bóng hình thức vui chơi, trải nghiệm. Em cũng hiểu rõ hơn tác hại của ma túy đối với sức khỏe, việc học và tương lai của mình. Vì vậy, em sẽ cảnh giác và không tò mò thử dù chỉ một lần”.

Không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với học sinh. Thông qua chương trình “Kết nối không tổn thương” đang được triển khai tại nhiều trường học trong tỉnh, các em được trang bị kỹ năng nhận diện hành vi quấy rối, đe dọa, dụ dỗ, ép buộc cung cấp thông tin cá nhân hoặc phát tán hình ảnh riêng tư.

Khi gặp những tình huống này, học sinh được hướng dẫn dừng tương tác, lưu lại bằng chứng, báo cáo tài khoản vi phạm và tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô; đồng thời biết cách liên hệ Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

Em Võ Lê Huyền Trân (lớp 9, Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn), cho biết: “Sau buổi tuyên truyền, em hiểu rõ hơn việc không nên tin vào công nghệ quá nhiều, không được cô lập bạn. Và nhất là khi bị bạn bè cô lập, mình cần dành thời gian tâm sự với ba mẹ, thầy cô để tìm sự giúp đỡ”.

Cùng với đó, học sinh còn được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ, nhất là cách di chuyển an toàn trong môi trường có nhiều khói, khí độc; cách sơ cứu người bị nạn, phòng tránh đuối nước và tai nạn thương tích thông qua các buổi diễn tập, thực tập PCCC và CNCH do lực lượng Công an tổ chức.

Chủ động phòng ngừa vi phạm

Bảo đảm an ninh, an toàn và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ được Công an tỉnh chú trọng triển khai thường xuyên. Trên cơ sở nắm chắc tình hình, nhận diện những nguy cơ tác động đến thanh thiếu niên, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động tham mưu, hướng dẫn và triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp, chú trọng phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở.

Theo Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 21 vụ tội phạm xâm phạm sở hữu (trộm cắp, lừa đảo, cướp, cướp giật tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) với 146 đối tượng liên quan; trong đó, 6 vụ có học sinh tham gia. Đáng chú ý, có 41 đối tượng dưới 18 tuổi và 12 đối tượng dưới 16 tuổi khi thực hiện hành vi phạm tội.

Học sinh hào hứng với các kỹ năng nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm khi được lực lượng công an chia sẻ. Ảnh: K.A

Trước tình hình đó, Công an tỉnh chú trọng phát huy vai trò của các đơn vị nghiệp vụ, Công an cơ sở và tổ chức Đoàn trong công tác phòng ngừa. Ban Thanh niên Công an tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức Đoàn và Công an cơ sở phát huy sức trẻ, huy động ĐVTN tham gia các hoạt động hướng về trường học.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức 45 buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy cho hơn 12.280 lượt học sinh, sinh viên; tuyên truyền kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, phòng tránh đuối nước cho hơn 1.800 học sinh.

Đặc biệt, các cơ sở Đoàn Công an trên toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức hơn 30 lượt tuyên truyền chiến dịch “Không một mình” với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, trang bị kỹ năng phòng ngừa xâm hại trên không gian mạng cho học sinh.

Trung tá Phan Văn Khoa - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh - cho biết: “Chúng tôi chú trọng xây dựng sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, trong đó, mỗi đơn vị phát huy đúng chức năng, thế mạnh của mình.

Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh mà còn tăng cường mối liên hệ giữa Công an với nhà trường, kịp thời trao đổi thông tin, phát hiện và phối hợp giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở”.

Cùng với sự phối hợp của các đơn vị, Công an xã, phường trực tiếp nắm tình hình địa bàn, phối hợp với nhà trường và gia đình kịp thời phát hiện, hỗ trợ, định hướng học sinh khi có biểu hiện bất thường. Qua đó, chủ động phòng ngừa từ sớm, không để những biểu hiện lệch chuẩn tích tụ thành vi phạm, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.