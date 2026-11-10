Rèn tư duy, vững bản lĩnh từ tranh biện

(GLO)- Ra đời từ năm 2017, Debate Club của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) là câu lạc bộ tranh biện học đường đầu tiên tại Gia Lai.

Gần 10 năm qua, câu lạc bộ (CLB) đã khẳng định vị thế là không gian học thuật chất lượng, giúp các thế hệ học sinh trau dồi tư duy phản biện bản lĩnh, kỹ năng nghiên cứu sâu sắc và lối thuyết trình tự tin.

Câu lạc bộ tranh biện đầu tiên của tỉnh

Debate Club Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ra đời trong sự bỡ ngỡ của nhiều người. Khi ấy, khái niệm tranh biện vẫn còn khá xa lạ với học sinh. Từ 1 nhóm nhỏ ban đầu, đến nay CLB đã trở thành không gian học thuật chuyên nghiệp. Tại đây, các thành viên được làm quen với các luật tranh biện, học cách tư duy đa chiều và rèn luyện bản lĩnh nói trước đám đông.

Bạn Lê Thị Thanh Ngọc - Phó Chủ nhiệm Debate Club - chia sẻ: “Giá trị lớn nhất mà CLB tranh biện mang lại chính là sự thay đổi tư duy của mỗi cá nhân. Tranh biện giúp học sinh cách nhìn nhận một vấn đề dưới nhiều góc độ, từ kinh tế, xã hội cho đến văn hóa, giáo dục.

Tranh biện buộc chúng em phải đọc nhiều hơn, nghiên cứu sâu hơn và quan trọng nhất là biết lắng nghe, thấu hiểu luận điểm của người đối diện để phản biện một cách văn minh, thuyết phục”.

Debate Club Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là sân chơi học thuật bổ ích, giúp học sinh phát huy tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng tranh biện và tự tin thể hiện chính kiến. Ảnh: ĐVCC

CLB hiện có khoảng 30 thành viên, duy trì sinh hoạt 1 buổi/tuần. Nội dung sinh hoạt của CLB khá đa dạng, từ học kiến thức xã hội, rèn luyện kỹ năng tranh biện đến tổ chức giải đấu thử nghiệm.

Các chủ đề được lựa chọn gần gũi với lứa tuổi học đường, như: Bảo vệ môi trường, nội quy trường học, cách sử dụng công nghệ hiệu quả... Ngoài ra, CLB cũng lồng ghép các buổi sinh hoạt vào hoạt động leo núi, chơi thể thao bãi biển hay những buổi cà phê.

Debate Club Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn kết hợp sinh hoạt học thuật với các hoạt động leo núi, thể thao, tạo không gian giao lưu, gắn kết thành viên. Ảnh: ĐVCC

Bạn Lê Thị Thanh Ngọc phân tích, CLB có 3 ban gồm: Ban tuần báo, Ban truyền thông, Ban Medes. Các ban này liên kết chặt chẽ với nhau từ việc định hướng chủ đề tranh biện, tổ chức thực hiện, chiến dịch truyền thông cho đến thiết kế các ấn phẩm truyền thông.

Tìm hiểu và đam mê với tranh biện, bạn Bùi Bảo Châu (lớp 12 chuyên Hóa) bày tỏ: “Cốt lõi của tranh biện là dựa trên cuộc đấu trí, đưa ra các ý kiến nhằm tìm ra phương pháp tốt nhất về một vấn đề chứ không phải đặt nặng vấn đề thắng, thua.

Tranh biện (Debate) là quá trình tư duy và biểu đạt tư duy bằng cách thu thập, phân tích xử lý thông tin đến xây dựng, hệ thống sắp xếp các lập luận để ra quyết định. Tham gia CLB, em trưởng thành hơn rất nhiều”.

Sân chơi rèn bản lĩnh và sự tự tin

Với mong muốn đưa Debate Club không chỉ phát triển về số lượng mà còn về chất lượng, việc tuyển chọn thành viên hằng năm của CLB được Ban chủ nhiệm thực hiện rất chặt chẽ. Để được tham gia và trở thành thành viên, mỗi học sinh phải vượt qua 2 vòng “casting”.

“Sau khi được tuyển chọn từ vòng nộp đơn tuyển online, các ứng viên sẽ được Ban chủ nhiệm trực tiếp kiểm tra tư duy tranh luận về một vấn đề xã hội bất kỳ.

Những “tân binh” mới sẽ được anh chị có kinh nghiệm hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản, đồng thời hỗ trợ tham gia các giải đấu để tích lũy kinh nghiệm thực tế” - Phó Chủ nhiệm Debate Club cho hay.

Debate Club Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn giúp học sinh rèn tư duy phản biện, tự tin thể hiện bản thân. Ảnh: T.D

Trải qua 10 năm hoạt động, Debate Club đã tổ chức thành công các sự kiện như: Giải đấu tranh biện toàn quốc Online Debate Open - SODO; diễn đàn về trẻ em kết hợp tranh biện “Trông trẻ từ trong trẻ”; trại hè tranh biện trực tuyến Melodrama 2021; trại hè tranh biện năm 2025…

Cùng với đó là các thành tích đáng tự hào như: Vô địch Trường Teen 2025 - sân chơi tranh biện học đường do VTV7 phối hợp với Trường ĐH Anh quốc Việt Nam tổ chức; Á quân bảng Novice năm 2023; hạng nhất vòng loại Giải vô địch tranh biện Trung học Quốc gia năm 2025... Debate Club đang từng bước mở rộng lớn mạnh về cả quy mô và chất lượng, xứng đáng với vị trí là CLB tranh biện tiên phong trong toàn tỉnh.

Theo thầy Huỳnh Lê Minh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, CLB tranh biện trở thành sân chơi bổ ích để các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng hùng biện, tranh biện và giao lưu với bạn bè trên toàn quốc. Đây cũng là môi trường học thuật tốt để các em thử sức, tự tin nói lên quan điểm và rèn luyện khả năng tư duy phản biện.

“Nhà trường luôn chú trọng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, sân chơi học thuật và kỹ năng để học sinh có cơ hội phát huy tư duy sáng tạo, khả năng phản biện và tinh thần hợp tác.

Qua những trải nghiệm ấy, mỗi học sinh sẽ nuôi dưỡng trong mình tinh thần dám nghĩ, dám nói, biết lắng nghe và không ngừng học hỏi để trở thành những công dân trẻ tự tin, nhân ái và giàu khát vọng” - thầy Minh thông tin.