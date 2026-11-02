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Đen Vâu sẽ cùng Gia Lai lan tỏa thông điệp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

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(GLO)- Với vai trò Đại sứ Chiến dịch “Không một mình”, ca sĩ Đen Vâu dự kiến đến Gia Lai ngày 7-11 để cùng lan tỏa thông điệp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, nâng cao kỹ năng nhận diện và phòng, chống xâm hại trực tuyến.

Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phối hợp với Liên minh Niềm tin số triển khai Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện và phòng ngừa các nguy cơ xâm hại trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng.

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Rapper Đen Vâu cùng các em nhỏ vui chơi giữa khung cảnh đại ngàn Gia Lai trong MV “Những em bé Mặt Trời”. Ảnh chụp màn hình

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến diễn ra lúc 14 giờ ngày 7-11, với sự tham gia của Đại sứ Chiến dịch “Không một mình” - ca sĩ Đen Vâu và chuyên gia An toàn số học đường của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05).

Các hoạt động dự kiến gồm: tập huấn Workshop “Không một mình”; chương trình thiện nguyện tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật; giao lưu văn nghệ giữa nghệ sĩ Đen Vâu và học sinh, nghệ sĩ của tỉnh.

Một trong những nội dung trọng tâm của chiến dịch là giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận diện và ứng phó với các hành vi bắt nạt, quấy rối, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư và phát tán nội dung gây tổn thương trên môi trường mạng.

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Thông qua chiến dịch, thông điệp “Kết nối không tổn thương” được lan tỏa, khuyến khích trẻ em chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, thiết lập ranh giới an toàn, lưu giữ bằng chứng, chặn và báo cáo tài khoản vi phạm, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ người đáng tin cậy khi gặp tình huống nguy hiểm.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ trẻ em; xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt, đại sứ an toàn số học đường và duy trì phong trào “5 phút cùng em”, tạo các điểm kết nối, hỗ trợ phù hợp ngay tại cơ sở.

Công an tỉnh sẽ phối hợp với Sở GD&ĐT rà soát, lựa chọn điểm trường phù hợp tại khu vực phường Pleiku và phạm vi 60 km xung quanh để triển khai chương trình.

Tiêu chí lựa chọn hướng đến các trường thuộc khu vực đặc biệt khó khăn (vùng III), có tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số trên 50% và thời gian di chuyển dưới 80 phút.

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