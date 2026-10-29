Gửi yêu thương đến “Những em bé Mặt Trời”

(GLO)- MV “Những em bé Mặt Trời” của rapper Ðen Vâu đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Qua đó, tác phẩm khơi gợi tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm lo cho trẻ em.

Sau khi ra mắt vào tối 22-10, MV “Những em bé Mặt Trời” tính đến sáng 28-10 đã đạt hơn 1,6 triệu lượt xem và nằm trong nhóm dẫn đầu bảng video âm nhạc thịnh hành tại Việt Nam trên YouTube. Trên TikTok, video giới thiệu ca khúc đăng trên kênh Đen Vâu official, đạt khoảng 1,5 triệu lượt xem và 178 nghìn lượt thích.

Rapper Đen Vâu cùng các em nhỏ vui chơi giữa khung cảnh đại ngàn Gia Lai trong MV “Những em bé Mặt Trời”. Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ của rapper Đen Vâu, ý tưởng sáng tác ca khúc “Những em bé Mặt Trời” đến sau chuyến đi Gia Lai vào tháng 6-2026, trong khuôn khổ chương trình làm việc giữa UBND tỉnh Gia Lai và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) tại Việt Nam.

Những cuộc gặp gỡ với người dân địa phương, đặc biệt là hình ảnh những em nhỏ hồn nhiên chạy nhảy, vui đùa giữa rẫy cà phê, đã gợi cho anh nhớ về tuổi thơ của chính mình. Những trải nghiệm ấy trở thành nguồn cảm hứng để Đen Vâu cùng các nghệ sĩ Lynk Lee và Pink Frog sáng tác, thể hiện ca khúc.

MV khắc họa tuổi thơ của trẻ em Tây Nguyên qua những bước chân nhỏ theo mẹ lên rẫy, những buổi đến lớp và tiếng cười vang giữa núi rừng. Tên gọi “Những em bé Mặt Trời” bắt nguồn từ ấn tượng của Đen Vâu trước hình ảnh những đứa trẻ đầu trần, chân đất chạy dưới nắng. Qua đó, nam rapper gửi gắm tình yêu dành cho trẻ thơ và mong muốn những hình ảnh bình dị ấy khơi gợi năng lượng tích cực, sự quan tâm và sẻ chia từ người xem.

Bên cạnh câu chuyện về tuổi thơ, MV còn ghi lại cảnh sắc thiên nhiên và nhịp sống thường ngày của người dân Tây Nguyên. Một số phân cảnh được thực hiện tại xã Ia Ly, với sự tham gia của nhiều trẻ em và người dân địa phương. Chị H’Uyên Niê (SN 1985, làng Kép, xã Ia Ly) là người hỗ trợ ê kíp kết nối với các điểm du lịch cộng đồng và người dân trong quá trình ghi hình.

Điều chị H’Uyên Niê nhớ nhất là cách ê kíp tiếp cận các em nhỏ. Thay vì yêu cầu diễn xuất, đoàn phim tôn trọng những biểu cảm và tương tác tự nhiên của trẻ. Những khoảnh khắc vui đùa, những tình huống bất ngờ trong lúc ghi hình được giữ lại khi phù hợp với tinh thần của MV.

Đặc biệt, chị H’Uyên Niê có ấn tượng đẹp về rapper Đen Vâu gần gũi với người dân địa phương và các em nhỏ. “Đen Vâu là một nghệ sĩ tử tế, có nhiều tâm huyết với các hoạt động hướng đến trẻ em, nhất là những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, còn gặp nhiều khó khăn” - chị chia sẻ.

Chị H’Uyên Niê (đứng hàng sau, thứ 2 từ phải sang) đồng hành cùng ê kíp và rapper Đen Vâu (ngồi bên phải) trong quá trình ghi hình MV “Những em bé Mặt Trời”. Ảnh NVCC

Trong số những em nhỏ lần đầu có cơ hội góp mặt trong một sản phẩm âm nhạc, có Rơ Châm Chuin và Rơ Châm Măn (cùng SN 2020, ở làng Kép). Sau những ngày ghi hình, nghệ sĩ Đen Vâu tiếp tục dành sự quan tâm cho 2 diễn viên nhí này bằng những phần quà riêng.

Theo chị H’Uyên, nam rapper dùng tiền cá nhân để trao trực tiếp cho các em và gia đình. Khi trao quà cho chị Rơ Châm Oát (mẹ của Rơ Châm Chuin), nam nghệ sĩ dặn chị dành khoản tiền để mua đồ dùng học tập, quần áo và cặp sách tốt cho con.

Chị Rơ Châm Oát chia sẻ: “Gia đình tôi làm nông, thuộc diện hộ cận nghèo. Việc chăm lo cho các con đi học cũng có nhiều khoản phải tính toán. Con được tham gia quay MV, nhận thù lao, lại được nghệ sĩ Đen Vâu quan tâm tặng thêm quà nên gia đình rất vui. Tôi mong con chăm ngoan, học tập tốt”.

MV “Những em bé Mặt Trời” không chỉ mang đến cảm xúc cho người xem mà còn gợi mở sự quan tâm đối với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chia sẻ sau khi xem MV “Những em bé Mặt Trời”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ sự trân trọng tình cảm và trách nhiệm của nghệ sĩ Đen Vâu cùng ê kíp thực hiện. Theo bà, bằng âm nhạc và những hình ảnh chân thực, MV đã góp phần đưa câu chuyện về cuộc sống, ước mơ của trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến gần hơn với cộng đồng.

Từ thông điệp mà MV gửi gắm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục quan tâm, chăm lo cho trẻ em, nhất là những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. UBND tỉnh đang phối hợp với UNICEF tại Việt Nam triển khai Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022 - 2026. Các hoạt động của dự án tập trung hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục và tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nghệ sĩ, tổ chức, DN và cộng đồng trong việc chăm lo cho trẻ em Gia Lai, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Âm nhạc có thể đưa câu chuyện của những trẻ em vùng cao đến với hàng triệu trái tim. Nhưng chính sự chung tay, những chính sách và hành động thiết thực mới giúp các em có một tương lai tốt đẹp hơn” - bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh.