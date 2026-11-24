Các tiết mục thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Khánh Phong

Hội diễn diễn ra trong một ngày, thu hút 22 đội đến từ các thôn, làng và trường học trên địa bàn xã. Các đội mang đến nhiều tiết mục được đầu tư dàn dựng, từ đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca đến múa và hòa tấu nhạc cụ. Qua các tiết mục, các đội thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Ngoài giải A toàn đoàn, Ban tổ chức trao giải B cho Trường THCS Chu Văn An, giải C cho Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS, thôn 1 và Trường Mầm non Sao Sáng nhận giải khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải A, B, C ở từng nhóm thể loại. Ảnh: Khánh Phong

Ban tổ chức cũng trao các giải A, B, C ở 3 nhóm thể loại. Tốp ca được chấm ở một nhóm riêng, đơn ca, song ca và tam ca cùng một nhóm, múa và hòa tấu nhạc cụ cùng một nhóm. Các giải thưởng ghi nhận những tiết mục có chất lượng dàn dựng và biểu diễn tốt.

Hội diễn là dịp để các đội văn nghệ ở thôn, làng và trường học gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm dàn dựng, biểu diễn. Hoạt động góp phần duy trì phong trào văn nghệ quần chúng, làm phong phú đời sống tinh thần và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống ở cơ sở.