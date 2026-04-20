Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Chư Prông

(GLO)- Ngày 19-4, UBND xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026. 

1000054282.jpg
Quang cảnh lễ khai mạc đại hội. Ảnh: R.H

Đại hội Thể dục thể thao xã Chư Prông lần thứ I năm 2026 quy tụ hơn 600 vận động viên tham gia thi đấu 5 bộ môn: bóng đá nam, bóng chuyền (nam, nữ), pickleball (nam, nữ), kéo co (nam, nữ) và bắn nỏ. Dự kiến lễ bế mạc và trao giải diễn ra ngày 22-4.

1000054285.jpg
Các vận động viên thi đấu môn bắn nỏ. Ảnh: R.H

Đại hội nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần xây dựng phong trào thể dục thể thao trên địa bàn ngày càng phát triển sâu rộng, bền vững, qua đó, thực hiện hiệu quả phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đây cũng là dịp các đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để cùng nhau thắt chặt tình đoàn kết, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc tại địa phương.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

(GLO)- Mới 13 tuổi, Kpă H’Hà Mi (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) đã tạo nên kỳ tích khi giành được 3 huy chương ở Giải Kickboxing World Cup 2026 trên đất Thái Lan. Nữ võ sĩ Jrai của làng Lung Prông (xã Đức Cơ) đang là một trong những “hạt giống đỏ” đầy hy vọng của võ thuật Gia Lai.

Những bước chạy hướng về cộng đồng

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

null