Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Chư Prông

(GLO)- Ngày 19-4, UBND xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026.

Quang cảnh lễ khai mạc đại hội. Ảnh: R.H

Đại hội Thể dục thể thao xã Chư Prông lần thứ I năm 2026 quy tụ hơn 600 vận động viên tham gia thi đấu 5 bộ môn: bóng đá nam, bóng chuyền (nam, nữ), pickleball (nam, nữ), kéo co (nam, nữ) và bắn nỏ. Dự kiến lễ bế mạc và trao giải diễn ra ngày 22-4.

Các vận động viên thi đấu môn bắn nỏ. Ảnh: R.H

Đại hội nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần xây dựng phong trào thể dục thể thao trên địa bàn ngày càng phát triển sâu rộng, bền vững, qua đó, thực hiện hiệu quả phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đây cũng là dịp các đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để cùng nhau thắt chặt tình đoàn kết, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc tại địa phương.