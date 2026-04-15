Hơn 300 vận động viên tranh tài Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Hrung

(GLO)- Ngày 15-4, UBND xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I - 2026.

Lễ khai mạc diễn ra trang trọng với các nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ đại hội, kiệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh; diễu hành biểu dương lực lượng của các lực lượng, tạo không khí sôi nổi.

Nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ đại hội và kiệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Chu Hằng

Đại hội diễn ra từ ngày 15 đến 24-4, quy tụ hơn 300 vận động viên thuộc 25 đoàn. Các vận động viên thi đấu 5 môn gồm: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, kéo co, cờ tướng.

Đại diện lãnh đạo xã Ia Hrung thực hiện nghi thức thắp lửa khai mạc Đại hội. Ảnh: Chu Hằng

Sau phần nghi lễ, các đại biểu, vận động viên và người dân cùng thưởng thức màn đồng diễn Karate, dân vũ sôi động.

Màn trình diễn võ thuật của câu lạc bộ Karate Ia Sao trong lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ I - 2026. Ảnh: Chu Hằng

Đại hội là dịp đánh giá toàn diện phong trào rèn luyện thể dục thể thao tại địa phương, đồng thời tạo sân chơi giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị. Đây cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên tiêu biểu để tham gia các giải thi đấu ở cấp cao hơn.