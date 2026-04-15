Hơn 300 vận động viên tranh tài Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Hrung

Lễ khai mạc diễn ra trang trọng với các nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ đại hội, kiệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh; diễu hành biểu dương lực lượng của các lực lượng, tạo không khí sôi nổi.
Đại hội diễn ra từ ngày 15 đến 24-4, quy tụ hơn 300 vận động viên thuộc 25 đoàn. Các vận động viên thi đấu 5 môn gồm: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, kéo co, cờ tướng.
Sau phần nghi lễ, các đại biểu, vận động viên và người dân cùng thưởng thức màn đồng diễn Karate, dân vũ sôi động.
Đại hội là dịp đánh giá toàn diện phong trào rèn luyện thể dục thể thao tại địa phương, đồng thời tạo sân chơi giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị. Đây cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên tiêu biểu để tham gia các giải thi đấu ở cấp cao hơn.