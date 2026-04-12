Hơn 600 vận động viên tranh tài Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Grai

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Grai lần thứ I năm 2026. Ảnh: Minh Thoan

Đại hội diễn ra từ ngày 12 đến 16-4, quy tụ hơn 600 vận động viên thuộc 16 đoàn đến từ các thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang trên địa bàn. Các vận động viên thi đấu ở 8 môn gồm: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bắn nỏ, kéo co, chạy cà kheo và điền kinh.

Đại hội là dịp đánh giá toàn diện phong trào rèn luyện thể dục thể thao tại địa phương, đồng thời tạo sân chơi giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị. Đây cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên tiêu biểu để tham gia các giải thi đấu ở cấp cao hơn.