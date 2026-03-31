Khai mạc Đại hội TDTT xã Tuy Phước lần thứ I năm 2026

XUÂN VINH
(GLO)- Chiều 30-3, tại sân vận động Phước Lộc, UBND xã Tuy Phước tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I năm 2026.

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, đặc biệt từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy và UBND xã đã chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết chế thể thao từ xã đến thôn, xóm, đáp ứng nhu cầu rèn luyện của Nhân dân. Hiện nay, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT đạt 35%, tỷ lệ hộ gia đình luyện tập thường xuyên đạt 28%.

Phong trào TDTT của xã phát triển toàn diện, vững mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng và đóng góp tích cực vào thành tích thể thao chung của tỉnh.

Đại hội lần này có 14 khối diễu hành với gần 400 người tham gia. Sau lễ khai mạc là chương trình văn nghệ chào mừng và các hoạt động thi đấu như kéo co, bóng đá thiếu niên - nhi đồng.

Đại hội thu hút gần 500 vận động viên tranh tài ở 5 môn: chạy Việt dã, bơi lội, võ thuật, bóng đá và bóng chuyền. Đến nay đã tổ chức xong 2 môn là chạy Việt dã và bơi lội; các môn còn lại dự kiến diễn ra trong tháng 4 và 5-2026.

Đây là dịp phát hiện, tuyển chọn vận động viên xuất sắc, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong cán bộ và Nhân dân. Sau Đại hội, xã tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

Thể thao

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

