Khai mạc Đại hội TDTT xã Tuy Phước lần thứ I năm 2026

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, đặc biệt từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy và UBND xã đã chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết chế thể thao từ xã đến thôn, xóm, đáp ứng nhu cầu rèn luyện của Nhân dân. Hiện nay, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT đạt 35%, tỷ lệ hộ gia đình luyện tập thường xuyên đạt 28%.

Phong trào TDTT của xã phát triển toàn diện, vững mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng và đóng góp tích cực vào thành tích thể thao chung của tỉnh.

Đại hội lần này có 14 khối diễu hành với gần 400 người tham gia. Sau lễ khai mạc là chương trình văn nghệ chào mừng và các hoạt động thi đấu như kéo co, bóng đá thiếu niên - nhi đồng.

Đại hội thu hút gần 500 vận động viên tranh tài ở 5 môn: chạy Việt dã, bơi lội, võ thuật, bóng đá và bóng chuyền. Đến nay đã tổ chức xong 2 môn là chạy Việt dã và bơi lội; các môn còn lại dự kiến diễn ra trong tháng 4 và 5-2026.

Đây là dịp phát hiện, tuyển chọn vận động viên xuất sắc, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong cán bộ và Nhân dân. Sau Đại hội, xã tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.