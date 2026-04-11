(GLO)- Sáng 11-4, tại Binh đoàn 15, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao phường lần thứ I năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND phường, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

Gần 500 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao phường Thống Nhất lần thứ I. Ảnh: Bá Bính

Lễ khai mạc diễn ra trang trọng với các nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ Đại hội, kiệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh; diễu hành biểu dương lực lượng của các tổ dân phố, làng, tạo không khí sôi nổi, hào hứng.

Phát biểu khai mạc, bà Hoàng Thị Thao - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội - nhấn mạnh: Đại hội là sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho người dân; đồng thời, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng.

Đây cũng là dịp để tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham gia thi đấu ở các cấp cao hơn.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các lực lượng tham gia hội thao. Ảnh: Bá Bính

Đại hội thu hút gần 500 vận động viên của 9 đoàn đến từ 23 tổ dân phố, làng tham gia tranh tài ở các môn: bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, kéo co, cầu lông và pickleball.

Ngay sau lễ khai mạc, 200 học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám và Trường THCS Tôn Đức Thắng đã trình diễn tiết mục dân vũ sôi động. Hoạt động chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cũng diễn ra hào hứng, thu hút đông đảo cán bộ và người dân tham gia.