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Triển lãm “Giữa dòng hợp lưu”: 13 câu chuyện ảnh về đầm Thị Nại

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NHÃ UYÊN (theo TTO, Viện Pháp tại Việt Nam)

(GLO)- Triển lãm “Giữa dòng hợp lưu” giới thiệu 13 dự án nhiếp ảnh tư liệu về đời sống, sinh kế và những biến đổi của vùng đầm Thị Nại (tỉnh Gia Lai), qua đó khắc họa mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên.

Triển lãm diễn ra từ ngày 15-10 đến 1-11-2026 tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF), TP. Hồ Chí Minh; giới thiệu 13 dự án nhiếp ảnh tư liệu về con người và đời sống quanh đầm Thị Nại.

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Triển lãm diễn ra từ ngày 15-10 đến 1-11-2026 tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF), TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: H.V/TTO

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ dự án “Sống cùng dòng sông” năm 2026, do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng, với sự tài trợ của Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp thông qua Quỹ Đội ngũ Pháp (FEF).

Các dự án được thực hiện trong khóa học nhiếp ảnh tư liệu vào tháng 3-2026, dưới sự hướng dẫn của 3 nhiếp ảnh gia: Nicolas Cornet, Bình Đặng và Hà Đào.

Trong 5 ngày tại đầm Thị Nại, các học viên đã gặp gỡ cộng đồng địa phương, khảo sát thực địa và xây dựng những câu chuyện bằng hình ảnh của riêng mình.

Nội dung triển lãm tập trung vào sinh kế, văn hóa cộng đồng và những thay đổi của cảnh quan. Các tác phẩm phản ánh nhịp sống tại cảng cá, những phiên chợ hải sản từ đêm đến rạng sáng, nghề lặn bắt vẹm đen, đời sống trẻ em tại xã đảo và sự chuyển đổi không gian quanh cầu Thị Nại. Một số dự án còn đề cập tác động của đô thị hóa, phát triển du lịch và công nghiệp đối với môi trường sống.

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Người xem khám phá chợ hải sản Hàm Tử (Gia Lai) về đêm qua bộ ảnh của Thái Mây Linh. Ảnh: H.V/TTO

Không chỉ ghi lại hình ảnh, triển lãm còn nhấn mạnh giá trị của nhiếp ảnh tư liệu trong việc phản ánh thực tế thông qua quá trình quan sát, tiếp xúc và tìm hiểu trực tiếp.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, cách tiếp cận này góp phần khẳng định vai trò của trải nghiệm thực địa và trách nhiệm của người chụp đối với câu chuyện được kể.

Thông qua 13 dự án với những góc nhìn khác nhau, “Giữa dòng hợp lưu” góp phần lưu giữ ký ức địa phương, phản ánh sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, đồng thời gợi mở những suy ngẫm về sinh kế và sự biến đổi của vùng đầm Thị Nại.

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