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Mãn nhãn với những thước phim đẹp về Gia Lai trong MV của ca sĩ Tùng Dương

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H.M (theo SGGPO, HNMO)

(GLO)- Ca sĩ Tùng Dương vừa ra mắt MV “Hàng vạn năm ánh sáng” do Ivan Trịnh làm đạo diễn, mang giai điệu ballad trữ tình. MV khiến khán giả trầm trồ bởi những góc quay mãn nhãn, tôn vinh cảnh sắc biển trời Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai).

“Hàng vạn năm ánh sáng” là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Hùng Quân, đánh dấu một hướng tiếp cận khác của Tùng Dương so với những sản phẩm trước đây.

Thay vì lựa chọn những bản phối phức tạp, giàu năng lượng hay các ca khúc có nhiều đoạn cao trào để phô diễn kỹ thuật thanh nhạc, nam ca sĩ thử sức với dòng nhạc ballad có giai điệu nhẹ nhàng, thiên về tự sự.

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Ca sĩ Tùng Dương vào vai nhân vật chính của MV. Ảnh: NVCC/HNMO

Điểm mới của sản phẩm không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở cách xây dựng hình ảnh. Lần đầu tiên, Tùng Dương trực tiếp đảm nhận vai nam chính, tham gia diễn xuất trong nhiều phân cảnh tình cảm cùng bạn diễn Chi Phạm - nữ diễn viên sinh năm 2001, từng tham gia các phim “Tử chiến trên không” và “Cảm ơn người đã thức cùng tôi”.

Trong MV, Tùng Dương hóa thân thành người đàn ông làm công việc gác hải đăng, đem lòng yêu cô gái làng chài do Chi Phạm thủ vai. Tình cảm của cả hai lớn dần qua thời gian. Biển rộng lớn trở thành chứng nhân cho những rung động đầu đời trong trẻo và cả nỗi day dứt khi phải xa cách.

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Các cảnh quay được thực hiện tại vùng biển Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai). Ảnh: NVCC/HNMO

Các cảnh quay được thực hiện tại vùng biển Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), với không gian làng chài, những thảm cỏ ven biển và ngọn hải đăng làm bối cảnh chính. Thiên nhiên khoáng đạt cùng nhịp sống miền biển tạo nên màu sắc riêng cho MV.

MV “Hàng vạn năm ánh sáng” được giới thiệu trong thời gian Tùng Dương chuẩn bị cho live concert “Bay về phía mặt trời”, dự kiến diễn ra tối 19-12 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), cùng các khách mời Hòa Minzy, GreyD, Phùng Khánh Linh và Nguyễn Văn Chung.

MV “Hàng vạn năm ánh sáng”. Nguồn: Tung Duong Official
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