Từ nay đến cuối năm 2026: Loạt concert lớn nào đang chờ khán giả?

(GLO)- 2 tháng cuối năm 2026, thị trường concert Việt Nam tiếp tục sôi động với nhiều đêm diễn của HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi, Mỹ Tâm, Quốc Thiên, Tùng Dương cùng các chương trình quy mô lớn như Tinh Hà “Say Hi”, Anh trai vượt ngàn chông gai và KOSMIK.

Tháng 11: HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi, Mỹ Tâm nối lịch diễn

Theo lịch sự kiện được Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) công bố, ngày 1-11, HIEUTHUHAI dự kiến tổ chức đêm thứ 3 của concert “Mắt nhắm mắt mở” tại Hà Nội. Tiếp đó, ngày 7-11, Phương Mỹ Chi mang chương trình “Dân chơi dân ca” đến khán giả Thủ đô. Đây là hai điểm hẹn mở đầu tháng 11 dành cho người yêu nhạc trẻ và những chương trình kết hợp chất liệu âm nhạc truyền thống với cách thể hiện hiện đại.

Ngày 7-11, Phương Mỹ Chi mang chương trình “Dân chơi dân ca” đến khán giả Thủ đô. Ảnh nguồn facebook Phương Mỹ Chi

Ngày 14 và 15-11, concert “Tinh Hà Say Hi” dự kiến tiếp tục tại Hà Nội sau hai đêm diễn ở TP. Hồ Chí Minh hồi tháng 10. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ bước ra từ các chương trình âm nhạc truyền hình, với sức hút từ những ca khúc được khán giả trẻ biết đến rộng rãi. 2 đêm diễn tiếp theo được lên lịch tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Một trong những chương trình được người hâm mộ quan tâm là “See The Light Day 2” của Mỹ Tâm, dự kiến diễn ra ngày 21-11 tại TP. Hồ Chí Minh. Theo thông tin được công bố ngày 23-10, toàn bộ vé chương trình đã bán hết sau 2 đợt mở bán. Điều này cho thấy sức hút của nữ ca sĩ cũng như nhu cầu lớn đối với các concert cá nhân của nghệ sĩ Việt.

Trong tháng 11 còn có Live Concert SKYNOTE 2026 - The Reflection Day 2 của Quốc Thiên, dự kiến diễn ra ngày 29-11 tại VEC, Hà Nội. Chương trình tiếp nối hành trình SKYNOTE, với phần âm nhạc do Giám đốc âm nhạc Hoài Sa phụ trách, cùng UNISON Orchestra và nhóm bè Cadillac.

Đặc biệt, tối 23-11, Hà Nội dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật và concert chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, với quy mô khoảng 60.000 khán giả. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao thành phố phối hợp chuẩn bị chương trình, bảo đảm hấp dẫn, an toàn. Đây là sự kiện quy mô lớn hướng đến ngày 24-11, lần đầu được tổ chức là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tháng 12: Đại nhạc hội, concert cá nhân tiếp tục tăng nhiệt

Bước sang tháng 12, khán giả có thể chờ đợi 2 đêm concert “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” vào ngày 5 và 6-12 tại Vinhomes Ocean Park 3, tỉnh Hưng Yên. Sau 2 đêm diễn tháng 10 thu hút lượng lớn khán giả, các đêm tiếp theo được kỳ vọng tiếp tục tạo sức hút với cộng đồng người hâm mộ.

2 đêm concert “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” vào ngày 5 và 6-12 tại Vinhomes Ocean Park 3. Ảnh internet

Ngày 12-12, Hà Nội dự kiến có concert đầu tiên của nhóm UPRIZE tại sân vận động Mỹ Đình. Cùng ngày, tại VEC, Hà Nội, KOSMIK Live Concert 2026: Homecoming được tổ chức nhân dịp 15 năm hoạt động của SpaceSpeakers, với sự tham gia của Touliver, SlimV, SOOBIN, Binz, Rhymastic cùng các nghệ sĩ trẻ thuộc SS Label. Cũng trong tháng này, chương trình âm nhạc “Những thành phố mơ màng” dự kiến diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh ngày 12-12.

Ngày 19-12, Tùng Dương dự kiến tổ chức concert “Bay về phía mặt trời” tại Hà Nội, bổ sung một điểm hẹn đáng chú ý cho khán giả yêu giọng ca nội lực và những chương trình được đầu tư về âm nhạc.

Live-concert kết hợp giữa Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung. Nguồn: VietNamNet

Lịch concert cuối năm trải dài từ Hà Nội, Hưng Yên đến TP. Hồ Chí Minh, với nhiều màu sắc từ nhạc trẻ, chương trình quy tụ nghệ sĩ truyền hình đến concert cá nhân và đại nhạc hội cộng đồng. Tuy nhiên, thời gian, địa điểm và thông tin vé có thể được ban tổ chức cập nhật. Khán giả nên theo dõi kênh chính thức của nghệ sĩ, đơn vị tổ chức và hệ thống bán vé được công bố để kiểm tra lịch diễn, giá vé cũng như điều kiện tham dự trước khi lên kế hoạch.