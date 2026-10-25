Phim ngắn AI bị chê “rác” vẫn lọt top ứng dụng kiếm tiền tại Việt Nam

(GLO)- NetShort, DramaWave, DramaBox và ReelShort lọt top 20 ứng dụng có doanh thu cao trên cả App Store và Google Play tại Việt Nam. Dù nội dung gây tranh cãi, phim ngắn vẫn hút người xem bằng những tình tiết kịch tính và mô hình thu phí mở khóa tập.

Các ứng dụng phim ngắn đang tạo sức hút đáng kể tại thị trường Việt Nam khi liên tục xuất hiện trong nhóm ứng dụng có doanh thu cao trên App Store và Google Play. Đáng chú ý, nhiều nền tảng thu hút người dùng bằng những bộ phim chia thành hàng chục, thậm chí hàng trăm tập, mỗi tập chỉ kéo dài vài phút.

NetShort, DramaWave, DramaBox và ReelShort cùng xuất hiện trong top 20 doanh thu trên App Store và Google Play Việt Nam. Ảnh: Backstage/Znews

Trên App Store, NetShort đứng thứ 6, DramaWave thứ 9; trong khi trên Google Play, DramaWave xếp thứ 7 và NetShort đứng thứ 8. Những con số này cho thấy phim ngắn đang trở thành một phân khúc đáng chú ý của thị trường giải trí trên điện thoại.

Sức hút của những nền tảng này đến từ cách kể chuyện nhanh, liên tục tạo nút thắt. Nội dung thường xoay quanh tình yêu, trả thù, tranh chấp gia đình, đổi đời hoặc những màn đảo ngược thân phận. Mỗi tập thường kết thúc đúng thời điểm nhân vật chuẩn bị tiết lộ bí mật hoặc đối mặt với biến cố, thôi thúc khán giả mở tập tiếp theo.

Đáng chú ý, nhiều ứng dụng áp dụng mô hình cho xem miễn phí những tập đầu, sau đó yêu cầu người dùng xem quảng cáo, sử dụng tiền ảo hoặc mua gói hội viên để tiếp tục theo dõi.

Theo thông tin niêm yết trên App Store Việt Nam, DramaWave có gói VIP tuần giá 149.000 đồng và gói tháng 299.000 đồng. Nếu duy trì gói tuần trong 4 tuần, người dùng phải trả tổng cộng 596.000 đồng.

Với NetShort, mức giá được ghi nhận lên tới 299.000 đồng mỗi tuần và 999.000 đồng mỗi tháng. Mức phí thực tế có thể thay đổi tùy gói dịch vụ và thời điểm đăng ký.

Tuy nhiên, đằng sau doanh thu và lượt tải đáng kể là những tranh cãi về chất lượng nội dung. Nhiều phim bị đánh giá có kịch bản rập khuôn, tình tiết phi lý, lạm dụng bi kịch và các màn xung đột để kích thích cảm xúc. Một số tác phẩm còn sử dụng hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, làm dấy lên tranh luận về chất lượng sản phẩm giải trí được sản xuất hàng loạt.

Theo báo cáo State of Short Drama Apps 2026 của Sensor Tower, các ứng dụng phim ngắn đạt hơn 850 triệu lượt tải toàn cầu trong quý I/2026, tăng 140% so với cùng kỳ.

Doanh thu mua hàng trong ứng dụng đạt khoảng 750 triệu USD, tăng 20%. Sự tăng trưởng này cho thấy phim ngắn đã trở thành một thị trường đáng chú ý của ngành giải trí số.