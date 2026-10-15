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Netflix cắt giảm khoảng 1.000 việc làm để phân bổ lại nguồn lực

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, ABC News, Variety)

(GLO)- Ngày 14-10, Netflix thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 6% lực lượng lao động, tương đương gần 1.000 vị trí việc làm trong quá trình điều chỉnh tổ chức. Quyết định được đưa ra khi doanh nghiệp vẫn ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Trong thông báo gửi nhân viên của Netflix, 2 đồng Giám đốc điều hành Greg Peters và Ted Sarandos cho biết các bộ phận sản phẩm, công nghệ, pháp lý và nhân sự chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Ban lãnh đạo khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn vững, nhưng công ty cần lựa chọn chặt chẽ hơn trong việc ưu tiên nhân lực và nguồn lực cho tăng trưởng tương lai.

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Biểu tượng Netflix. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất của Netflix kể từ năm 2022, nằm trong kế hoạch điều chỉnh ngân sách và phân bổ lại nguồn lực.

Tính đến cuối năm 2025, Netflix có khoảng 16.000 nhân viên toàn thời gian trên toàn cầu.

Kết quả kinh doanh quý II-2026 cho thấy Netflix đạt lợi nhuận 3,4 tỷ USD và doanh thu 12,56 tỷ USD, lần lượt tăng khoảng 9% và 13% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, dự báo kết quả quý III của công ty thấp hơn kỳ vọng. Công ty dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III vào ngày 20-10.

Mặc dù vậy, Netflix vẫn giữ dự báo doanh thu cả năm 2026 ở mức 51-51,4 tỷ USD, tăng khoảng 13-14%.

Hai đồng giám đốc điều hành cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào những lĩnh vực có tác động lớn đến chất lượng dịch vụ, tăng trưởng và đổi mới, đồng thời đưa ra các lựa chọn tập trung hơn trong toàn bộ hoạt động.

Những điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường phát trực tuyến ngày càng gay gắt. Hiện, Netflix chịu sức ép từ các đối thủ như Amazon Prime Video và Disney+.

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