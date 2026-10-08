Vì sao phim có Lan Ngọc, Chi Pu dời lịch chiếu?

Giữa thắc mắc của khán giả, phía ê kíp 'Chị chị em em 3' vừa có những chia sẻ xoay quanh quyết định dời lịch ra rạp. Được biết, đây là tác phẩm có sự tham gia của Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên...

Nhà sản xuất Chị chị em em 3 gây bất ngờ khi thông báo dời lịch chiếu của phim. Theo chia sẻ mới nhất, tác phẩm có sự góp mặt của Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu sẽ chính thức ra rạp vào ngày 30.10. “Chị chị em em 3 ấn định ngày khởi chiếu mới. Ngày hẹn ước đã định, hẹn gặp quý khán giả tại tạp”.

Lan Ngọc gây chú ý khi góp mặt trong phim Chị chị em em 3 cùng dàn người đẹp như Chi Pu, Kỳ Duyên... Ảnh: NSX

Trước đó, dự án này từng dự định khởi chiếu chính thức vào 16.10. Việc ê kíp thay đổi kế hoạch ra mắt phim khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trong đó, không ít ý kiến cho rằng sự thay đổi này đến từ việc tránh “đụng độ” với phim điện ảnh Trại buôn người đang gây sốt tại phòng vé. Theo ghi nhận, tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh đảm nhận vai trò đạo diễn đã thu về hơn 13,2 tỉ đồng, với hơn 175.000 vé bán ra trong ngày 7.10. Đáng chú ý, dự án hành động này còn vượt mốc hơn 336 tỉ đồng, có hơn 5.000 suất chiếu trong ngày.

Nhà sản xuất nói gì?

Tuy nhiên khi chúng tôi liên hệ, phía ê kíp Chị chị em em 3 cho biết quyết định lùi lịch chiếu của phim lại 2 tuần nhằm phục vụ cho việc hoàn thiện hậu kỳ và chuẩn bị kế hoạch phát hành. Đơn vị này chia sẻ thêm: “Ê kíp mong muốn trau chuốt thêm một số chi tiết về mặt kỹ thuật, hình ảnh và âm thanh để mang lại cho khán giả trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn và chất lượng nhất khi ra rạp”.

Dàn diễn viên hội ngộ tại sự kiện công bố dự án. Ảnh: A.H

Phía Chị chị em em 3 cũng cho biết thêm tình hình phòng vé hiện tại cũng là một yếu tố để ê kíp quan sát và cân nhắc. Việc điều chỉnh mốc thời gian sang ngày 30.10 vừa giúp bộ phim có không gian phát hành tối ưu, vừa tạo điều kiện thuận lợi hơn trong khâu truyền thông và sắp xếp suất chiếu. “Quyết định này được đưa ra dựa trên mong muốn đạt sự chuẩn bị chỉn chu nhất về chất lượng sản phẩm và chiến lược phát hành trước khi chính thức gặp gỡ khán giả”, phía đơn vị phản hồi.

Chị chị em em 3 do Nguyễn Vũ Hoàng đạo diễn. Khác với hai phần trước, phim đưa câu chuyện về không gian Bắc bộ xưa, khai thác văn hóa cùng những mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa các nhân vật. Trong vai trò nhà sản xuất, Will Vũ cho biết phần 3 không chỉ tập trung vào hai diễn viên chính mà xây dựng câu chuyện với nhiều nhân vật trung tâm. Tác phẩm có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn…

Chị chị em em 3 là dự án phim Việt thứ hai đột ngột thay đổi lịch khởi chiếu trong tháng 10. Trước đó, tác phẩm Án mạng karaoke có sự tham gia của Vân Dung, Thanh Sơn, Thiên Ân… cũng dời lịch sang 30.10, thay vì ngày 2.10 như dự kiến ban đầu.

Theo Thạch Anh (TNO)