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Gia Lai tổ chức đêm giao lưu âm nhạc phục vụ người dân, du khách vào tối 8-11

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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa thống nhất chủ trương tổ chức 1 đêm giao lưu âm nhạc phục vụ người dân và du khách trong khuôn khổ Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Theo đó, chương trình dự kiến diễn ra vào tối 8-11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku); thực hiện từ nguồn hỗ trợ của các ca sĩ, nhạc sĩ và nhà tài trợ.

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Ảnh minh họa: AI

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm về nội dung, kịch bản, chất lượng nghệ thuật, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và các điều kiện tổ chức chương trình. Tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm thu hút khách du lịch.

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Kênh truyền hình quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch (VTV8) hỗ trợ truyền thông các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tại Gia Lai, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến các tỉnh, thành phố trong nước và bạn bè quốc tế.

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