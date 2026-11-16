Ia Băng phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai

(GLO)- Sáng 15-11, tại làng Bông Lar, UBND xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai) tổ chức phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai

Lễ mừng lúa mới là một nghi lễ truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Jrai.

Ảnh: Đinh Yến

Đây là dịp người dân bày tỏ lòng biết ơn đối với thần linh, đất trời và thiên nhiên đã giúp cho mùa màng tươi tốt, đồng thời cầu mong những mùa rẫy tiếp theo mưa thuận gió hòa, cuộc sống no ấm, buôn làng bình yên.

Tại buổi lễ, thầy cúng thực hiện nghi thức khấn bằng tiếng Jrai theo phong tục truyền thống. Qua lời khấn, bà con gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, lúa đầy kho, gia đình mạnh khỏe, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Sau phần nghi lễ, thầy cúng thực hiện nghi thức chia sẻ cơm mới cho những người tham dự.

Phụ nữ làng Bông Lar đưa những hạt lúa mới vào rang để dâng lên thần linh với mong muốn mưa thuận gió hòa, cuộc sống no ấm, buôn làng bình yên. Ảnh: Đinh Yến

Tiếp nối phần lễ là các hoạt động văn hóa, văn nghệ cộng đồng trong không khí vui tươi, rộn rã tiếng cồng chiêng. Người dân và các đại biểu cùng tham gia sinh hoạt cộng đồng, kể khan, trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng; đồng thời thưởng thức những món ăn đặc trưng của đồng bào Jrai.

Tiếng cồng chiêng rộn rã góp phần tái hiện những nét đẹp trong đời sống văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai. Ảnh: Đinh Yến

Việc phục dựng lễ mừng lúa mới góp phần tái hiện những nét đẹp trong đời sống văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.